Від початку доби на фронті відбулося 108 боїв

Від початку доби станом на 16:00 на фронті відбулося 108 бойових зіткнень. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян.

Як розповіли у Генштабі, від російських артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів, зокрема Уцькове, Бруски, Бунякине Сумської області; Хрінівка, Ясна Поляна, Михальчина Слобода, Гута Студенецька Чернігівської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося чотири бойові зіткнення. Сьогодні противник завдав одного авіаудару, скинув дві керовані авіаційні бомби та здійснив 96 обстрілів, зокрема чотири — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 11 бойових зіткнень у районах Западного, Кутьківки та в напрямку Бологівки, Дворічанського і Колодязного. Одна ворожа атака триває дотепер.

На Куп’янському напрямку триває одне бойове зіткнення. Всього з початку доби ворог п’ять разів намагався просунутися до позиції наших захисників у районах Куп’янська, Петропавлівки, Нової Кругляківки та Степової Новоселівки.

На Лиманському напрямку сьогодні відбулося вісім бойових зіткнень. Ворог атакував у районах населених пунктів Копанки, Карпівка, Дробишеве, Торське та в напрямку населеного пункту Лиман.

На Слов’янському напрямку противник здійснив сьогодні чотири атаки у районах Ямполя, Серебрянки й Дронівки.Сили оборони зупинили 11 ворожих атак на Костянтинівському напрямку. Загарбник намагався просунутися в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр та Полтавка.

На Покровському напрямку російські війська 29 разів намагалися йти вперед на позиції наших військ у районах населених пунктів Шахове, Сухецьке, Мирноград, Червоний Лиман, Миролюбівка, Новоекономічне, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та в напрямку населеного пункту Покровськ. Наші захисники вже відбили 24 атаки, бої тривають.

На Олександрівському напрямку українські захисники відбили 13 атак противника поблизу населених пунктів Зелений Гай, Січневе, Соснівка, Новогригорівка та в напрямку Орестополя. Ще п’ять ворожих атак тривають.

На Краматорському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках від початку доби ворог не проводив наступальних дій.

На Оріхівському напрямку Сили оборони успішно відбили чотири ворожі штурми поблизу населеного пункту Степове та в бік Приморського.

На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося.