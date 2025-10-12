Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
На Львівщині прикордонники викрили контрабанду діамантів та айфонів на 500 тисяч гривень

25-річна українка хотіла перенести через кордон п'ять незадекларованих мобільних телефонів "iPhone 17 Pro Max".

Фото: ДПСУ

Співробітники 7 прикордонного Карпатського загону виявили в пункті пропуску "Шегині" на Львівщині контрабанду мобільних телефонів та діамантів загальною вартістю понад 500 тисяч гривень.

Про це ідеться у повідомленні Західного регіонального управління ДПСУ. 

Серед особистих речей 25-річної громадянки України, яка перетинала кордон пішки, прикордонники виявили п'ять незадекларованих мобільних телефонів "iPhone 17 Pro Max".

Також під час огляду салона мікроавтобуса "Mercedes", який прямував з Німеччини в Україну, прикордонники виявили три діаманти вагою 1,30, 0,52 та 0,42 карата. Водій мікроавтобуса заявив, що "товар" нібито мав передати до Києва поштою.

Фото: ДПСУ

Загальна вартість вилучених товарів може сягати 500 тисяч гривень.
