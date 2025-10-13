Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
СБУ і ССО вночі вдарили по об'єктах ворога в окупованому Криму

Вражено об'єкти електроенергетики і нафтобазу. 

СБУ і ССО вночі вдарили по об'єктах ворога в окупованому Криму
Ураження в Криму
Фото: відкриті дані

Уночі безпілотники ЦСО “А” СБУ і Сили спеціальних операцій атакували низку об’єктів у окупованому Криму. Ці об’єкти працювали на війну проти українців, повідомили джерела в Службі безпеки.

Під удар потрапили нафтоі та електроенергетичні об’єкти. Серед них:

  • Феодосійський морський нафтовий термінал. За даними джерел, дрони влучили щонайменше у п’ять резервуарів. На території нафтобази фіксується масштабна пожежа
  • підстанція 220 кВ “Кафа” (м. Феодосія), яка є частиною енергомосту Росія – Крим. Пошкоджено силові трансформатори, закриту розподільну установку, диспетчерську, приміщення із захисною автоматикою. Розпочалися перепади напруги
  • підстанція 330 кВ “Сімферополь” – там пролунала серія вибухів.

Ураження в Криму
Фото: відкриті дані
Ураження в Криму

“СБУ продовжує систематично зменшувати військову, логістичну та економічну спроможність ворога вести війну проти України. Наші технічні можливості дозволяють влаштовувати «бавовну» як на тимчасово окупованих територіях, так і в глибокому тилу рф. Ця робота триватиме”, –повідомило поінформоване джерело в СБУ.
﻿
