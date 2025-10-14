Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
На Донеччині росіяни вбили ще двох осіб і поранили п'ятьох (оновлено)

Через обстріли окупантів пошкоджено 21 житловий будинок.

На Донеччині росіяни вбили ще двох осіб і поранили п'ятьох (оновлено)
Фото: t.me/VadymFilashkin

За минулу добу 13 жовтня росіяни вбили у Донецькій області ще двох людей.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Філашкін.

Померли двоє жителів у Костянтинівці. Ще п’ять людей в області за добу дістали поранення: четверо у Костянтинівці та ще одна людина у Лимані. 

Пізніше стало відомо, що під вогнем перебували 9 населених пунктів регіону: міста Добропілля, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман,Святогірськ, селище Олексієво-Дружківка, села Кам’янка, Молочарка, НовийКавказ.

У МВС поінформували, що руйнувань зазнали 38 цивільнихоб’єктів, з них 21 житловий будинок. Пошкоджено також храм, крамниці,торговельний центр, адмінбудівлю і автомобілі.

Всього за добу росіяни 30 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 213 людей, зокрема 40 дітей.

  • З початку повномасштабного російського вторгнення в області РФ вбила 3686 людей, 8319 ‒ поранила. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
