За минулу добу 13 жовтня росіяни вбили у Донецькій області ще двох людей.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Філашкін.
Померли двоє жителів у Костянтинівці. Ще п’ять людей в області за добу дістали поранення: четверо у Костянтинівці та ще одна людина у Лимані.
Пізніше стало відомо, що під вогнем перебували 9 населених пунктів регіону: міста Добропілля, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман,Святогірськ, селище Олексієво-Дружківка, села Кам’янка, Молочарка, НовийКавказ.
У МВС поінформували, що руйнувань зазнали 38 цивільнихоб’єктів, з них 21 житловий будинок. Пошкоджено також храм, крамниці,торговельний центр, адмінбудівлю і автомобілі.
Всього за добу росіяни 30 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 213 людей, зокрема 40 дітей.
- З початку повномасштабного російського вторгнення в області РФ вбила 3686 людей, 8319 ‒ поранила. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.