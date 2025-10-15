Над Дніпропетровщиною збили 37 ворожих дронів, є влучання

У ніч на 15 жовтня російська армія масовано атакувала Дніпропетровщину безпілотниками. Сили ППО збили 37 з них. Є влучання. Поранений 19-річний юнак.

Про це розповіли начальник ОВА Сергій Лисак та у ДСНС.

У Павлограді, Кам'янському та Славгородській громаді Синельниківського району виникли пожежі. Пошкоджена енергетична інфраструктура. Крім того, руйнування є на території транспортного і промислового підприємств. Після влучань дронів спалахнули пожежі — рятувальники швидко їх загасили.

Постраждав 19-річний хлопець. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Продовжувалися удари по Нікопольщині – райцентру, Покровській і Марганецькій громадах. Агресор застосовував FPV-дрони та РСЗВ "Град".

По Межівській громаді, що на Синельниківщині, противник поцілив FPV-дроном. Зайнявся приватний будинок.

За уточненою інформацією, вчора вдень через атаку КАБами у Покровській громаді потрощена інфраструктура.

Фото: ДСНС ліквідація наслідків обстрілу