Над Дніпропетровщиною збили 37 ворожих дронів, є влучання

Через обстріл постраждав 19-річний юнак. 

Над Дніпропетровщиною збили 37 ворожих дронів, є влучання
Ліквідація наслідків обстрілу
Фото: ДСНС

У ніч на 15 жовтня російська армія масовано атакувала Дніпропетровщину безпілотниками. Сили ППО збили 37 з них. Є влучання. Поранений 19-річний юнак. 

Про це розповіли начальник ОВА Сергій Лисак та у ДСНС

У Павлограді, Кам'янському та Славгородській громаді Синельниківського району виникли пожежі. Пошкоджена енергетична інфраструктура. Крім того, руйнування є на території транспортного і промислового підприємств.  Після влучань дронів спалахнули пожежі — рятувальники швидко їх загасили.

Постраждав 19-річний хлопець. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Продовжувалися удари по Нікопольщині – райцентру, Покровській і Марганецькій громадах. Агресор застосовував FPV-дрони та РСЗВ "Град". 

По Межівській громаді, що на Синельниківщині, противник поцілив FPV-дроном. Зайнявся приватний будинок. 

За уточненою інформацією, вчора вдень через атаку КАБами у Покровській громаді потрощена інфраструктура.

ліквідація наслідків обстрілу
Фото: ДСНС
ліквідація наслідків обстрілу

  • Вчора стало відомо, що росіяни вбили в області цивільну жінку. 
﻿
