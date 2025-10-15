Підсумки "Рамштайн": виробництво дронів, оборонна співпраця і ППО для України

Глава Міноборони України Денис Шмигаль розповів про підсумки зустрічі у форматі "Рамштайн": у пріоритеті ППО, оборонна співпраця та виготовлення дронів.

Про це Шмигаль розповів у Telegram.

Глава Міноборони наголосив, що зустріч у форматі "Рамштайн" залишається ключовою платформою для координації міжнародної військової допомоги Україні.

За підсумками зустрічі:

Україна отримала підтримку від партнерів зі Швеції, Латвії, Естонії, Данії, Норвегії та Словенії, які оголосили нові внески до пакету PURL. Це дозволить закуповувати зброю, необхідну для захисту та порятунку життів.

Також Україна планує у 2026 році виготовити до 20 мільйонів FPV, ISR та інших дронів, якщо партнери забезпечать належне фінансування. Велика Британія вже надала 85 тисяч дронів у 2025 році та активно співпрацює з Україною у сфері безпілотників-перехоплювачів.

Україна та Німеччина підписали меморандум про зміцнення оборонної співпраці, який передбачає конкретні кроки для посилення обороноздатності України та формування "арсеналу демократії".

Північно-Балтійська ініціатива: підписано ще один меморандум про підготовку українських військових на території Польщі — на рівні бригади. Ініціатива спрямована на зміцнення оборонного потенціалу та наближення справедливого миру.

ППО — пріоритет зими: Україна звернулася до партнерів із проханням надати зимовий пакет протиповітряної оборони — достатній запас ракет-перехоплювачів для захисту цивільного населення й енергетичної інфраструктури.

Денис Шмигаль подякував усім країнам, які підтвердили готовність продовжувати підтримку українських сил оборони, а також окремо — міністрам оборони Великої Британії Джону Гілі та Німеччини Борису Пісторіусу за організацію зустрічі.

"Мир в Україні має бути справедливим, тривалим та захищеним міжнародною єдністю. Разом працюємо над його досягненням", — підсумував Шмигаль.