Данія виділяє 1,1 мільярда крон на посилення обороноздатності України

Данія надасть 1,1 мільярда данських крон на новий пакет військової допомоги Україні, який охоплює підтримку ВМС, обслуговування танків, а також навчальні програми для українських військових.

Про це повідомило Міністерство оборони Данії.

400 мільйонів крон спрямують на навчання та підготовку українських військовослужбовців, зокрема, на закупівлю навчального та тренувального обладнання. Інші кошти підуть на розвиток морських спроможностей, ремонт бронетехніки, постачання пального та реабілітаційну підтримку — останні два напрями реалізуються під егідою НАТО.

«Надзвичайно важливо, щоб Данія й надалі підтримувала Україну військовою допомогою на всіх рівнях. У межах 27-го пакета ми виділяємо 1,1 мільярда крон на ініціативи, що зміцнюють обороноздатність України — від морського обладнання до тренувальних програм для солдатів. Усі ці заходи в комплексі підсилюють бойові можливості української армії», – заявив міністр оборони Троельс Лунд Поульсен.

Загальна вартість допомоги становить 2,7 мільярда крон на період 2025–2028 років. Із цієї суми 1,6 мільярда передадуть на виробництво дронів, боєприпасів і ракет через українську оборонну промисловість. Цю частину пакета представили 26 вересня.