Невідомий чоловік напав на сім'ю просто тому, що почув українську мову.

МЗС України просить швейцарських правоохоронців відреагувати на інцидент у потязі, коли російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову.

Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий.

“Відео, на якому російськомовний чоловік словесно нападає та погрожує україномовній родині у швейцарському поїзді, жахливе. Неприйнятна мова ворожнечі та міжетнічна ненависть. Ми звернулися до швейцарських правоохоронних органів з проханням розслідувати інцидент та забезпечити відповідальність. Таку поведінку не можна толерувати”, – написав Тихий.

Як зазначає видання Nexta, невідомий чоловік напав на сім'ю просто тому, що почув українську мову. Інцидент стався на маршруті Інтерлакен-Шпіц.

Жінка з чоловіком та однорічним сином поверталася додому, коли агресор почав кричати, погрожувати та лізти у бійку.

"Мій чоловік народився у Швейцарії, має швейцарське громадянство, чудово розуміє українську мову, тому що його батьки родом із Білорусі", - розповіла автор відео.

«На відео можна побачити всі погрози, маніпуляції та агресію, спрямовані проти нас. Пізніше сталася фізична розправа – бійка, після якої викликали поліцію!».

За словами постраждалої, затриманий був п'яний, намагався сховатись і вимагав 10 тисяч франків «за мовчання». Він не має швейцарського паспорта, німецькою він не говорить. Швейцарська поліція проводить перевірку, а сама автор відео просить надати справу максимальному розголосу.