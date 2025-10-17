Сім пакистанських військових загинули внаслідок теракту біля афганського кордону

Сім пакистанських солдатів загинули внаслідок теракту смертника поблизу афганського кордону в п’ятницю, 17 жовтня.

Як пише Reuters, про це повідомили представники сил безпеки Пакистану.

За словами п’ятьох представників сил безпеки, солдати загинули внаслідок нападу бойовиків на пакистанський військовий табір у Північному Вазиристані, під час якого також було поранено ще 13 осіб.

Один нападник підірвав замінований автомобіль біля стіни форту, який використовувався як військовий табір, а ще двоє бойовиків намагалися проникнути всередину, їх застрелили.

Подія сталася на тлі перемир’я між Ісламабадом і Кабулом, після активиних бойових дій між країнами.

Останній конфлікт між двома країнами спалахнув після того, як Ісламабад вимагав від Кабула "приборкати" бойовиків, які активізували атаки на території Пакистану. Ісламабад заявив, що ці угруповання діють із баз у межах Афганістану.

Попри те, що обидві ісламські держави раніше вже вступали у збройні сутички, нинішні бої є найсерйознішими за останні десятиліття. Ситуація привернула увагу Саудівської Аравії та Катару, які взялися посередничати у врегулюванні та домагатися припинення вогню.

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий допомогти у розв’язанні конфлікту.