ГоловнаСвіт

Парламент Португалії заборонив одяг, що закриває обличчя

Ініціатива належить праворадикальній партії.

Жінки у нікабах
Фото: EPA/UPG

Португальський парламент ухвалив законопроєкт, відповідно до якого заборонено використовувати одяг, що "з гендерних чи релігійних причин" закриває обличчя. 

Як пише The Guardian, документ спрямований конкретно проти двох типів ісламського жіночого вбрання - бурки, тобто сукні, яка вкриває тіло жінки з голови до ніг, та нікабу - спеціальної хустки, яка залишає не закритою лише ділянку обличчя навколо очей. 

На розгляд парламенту заборону, подібну тій, яка вже діє в Австрії, Нідерландах, Франції та Бельгії, винесли депутати з праворадикальної партії Chega. Закон передбачає лише три винятки: закривати обличчя можна у літаках, дипломатичних установах та релігійних спорудах. За порушення правил передбачено штраф у розмірі від 200 до 4 тисяч євро. 

Президент Португалії Марсело Ребело де Соуза володіє правом вето, а також може спрямувати законопроєкт на розгляд конституційного суду.  
