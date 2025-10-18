«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
СЗРУ: у Росії десятки регіонів можуть залишитися без тепла

До прикладу, у Хабаровському краї опалювальний сезон зірвався через знищену котельню.

СЗРУ: у Росії десятки регіонів можуть залишитися без тепла
Фото: unian.net

Десятки регіонів у Росії під загрозою відсутності тепла взимку, повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

У багатьох регіонах система теплопостачання працює з перебоями або не запущена взагалі. Зношеність російських тепломереж становить в середньому 40%, у деяких регіонах – понад 80%. Інвестицій у комунальну інфраструктуру немає, а зростання тарифів не супроводжується жодним покращенням.

Улітку без води залишалися цілі міста, взимку під загрозою непостачання тепла опиняються десятки регіонів.

У селищі Високогірне Хабаровського краю опалювальний сезон зірвався через котельню, що згоріла ще в лютому.

У Томську чиновники відрапортували про підключення майже всіх будинків, однак соцмережі мерії перетворилися на стрічку скарг – реальна ситуація виявилася значно гіршою.

Подібні історії повторюються по всій РФ.

В Омську влада оголосила про 100% підключення ще 11 жовтня, але люди продовжують мерзнути. У селах – слабкий тиск, прориви батарей та поламані котельні.

У Біробіджані жителів звинуватили у власному замерзанні: вони нібито не спустили повітря з батарей і не пустили комунальників.

"Росія входить у морозний сезон із тими ж проблемами, що й роками раніше: старі труби, хронічне недофінансування та байдужість чиновників. Різниця лише в тому, що цього разу ціна може стати відчутною для мільйонів домогосподарств", — зауважили у СЗРУ.
