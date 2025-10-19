Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Парламент Республіки Сербської призначив тимчасову президентку через відставку Додіка

Трішич Бабич є близькою соратницею проросійського президента Сербії Додіка.

Парламент Республіки Сербської призначив тимчасову президентку через відставку Додіка
Мілорад Додік
Фото: EPA/UPG

Парламент Республіки Сербської, що входить до складу Боснії та Герцеговини, 18 жовтня призначив Ану Трішич Бабич тимчасовою президенткою після того, як державний суд заборонив проросійському лідеру Мілораду Додіку займатися політичною діяльністю, пише Reuters.

Трішич Бабич, близька соратниця Додіка, обійматиме посаду протягом одного місяця до нових президентських виборів, запланованих на 23 листопада.

Парламент також скасував низку сепаратистських законів, ухвалених протягом останнього року під час правління Додіка.

Сам Додік, відомий своєю проросійською позицією та прагненням вивести Республіку Сербську зі складу Боснії та Герцеговини, заявив, що політика регіону не зміниться, і відокремлення залишається кінцевою метою.

Держдеп США привітав рішення парламенту як крок до розрядки кризи у Боснії та Герцеговині. 

Напередодні Міністерство фінансів США зняло санкції з чотирьох соратників Додіка, хоча сам він залишається під санкціями США та Великої Британії за перешкоджання виконанню Дейтонської мирної угоди.
