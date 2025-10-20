Трамп заявив, що Штати припиняють усі виплати і субсидії Колумбії

Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати припинять усі платежі та субсидії Колумбії. Це стало значним загостренням його тривалої суперечки з президентом цієї країни Густаво Петро.

Як розповіли у CNN, Трамп написав у своїй соцмережі, що Петро "нічого не робить, щоб зупинити виробництво наркотиків" у своїй країні. На думку Трампа, попри масштабні платежі та субсидії з боку США, це є "не чим іншим, як довгостроковим обманом Америки".

"Починаючи з сьогоднішнього дня, ці платежі чи будь-які інші форми виплат або субсидій більше не надаватимуться Колумбії", – написав Трамп великими літерами.

Обидва лідери тривалий час конфліктують через питання міграції та наркотрафіку, особливо на тлі ударів США по підозрюваних наркокатерах у Карибському басейні.

Згідно з даними Державного департаменту США, цього фінансового року Сполучені Штати надали Колумбії близько 210 мільйонів доларів допомоги, зокрема приблизно 31 мільйон доларів – на підтримку сільського господарства. Наразі незрозуміло, про які саме виплати йшлося в заяві Трампа, але США – безумовно найбільший фінансовий партнер Колумбії у сфері безпеки, який щороку виділяє мільярди доларів. Раніше ця країна була найбільш надійним союзником Вашингтона в Південній Америці у сфері нацбезпеки та оборони.

Трамп попередив Петра, що той "краще хай закриє ці криваві плантації", маючи на увазі райони, де виробляють наркотики, "або Сполучені Штати закриють їх замість нього, і це буде зроблено не надто приємно". Також американський президент назвав Петра "лідером наркомафії".

Петро відповів Трампу пізніше того ж дня. Хоча він не коментував фінансові наслідки можливої заморозки допомоги США, але розкритикував лідера США, згадавши відомого колумбійського письменника, лауреата Нобелівської премії Ґабріеля Ґарсіа Маркеса.

"Ви грубі й неосвічені щодо Колумбії. Прочитайте, як це зробив ваш повірений у справах у Колумбії, "Сто років самотності", і запевняю вас – ви щось дізнаєтесь про самотність", – написав Петро у соцмережах.

Роман 1967 року описує злет і падіння вигаданого колумбійського містечка.

"Я не веду бізнес, як ви – я соціаліст. Я вірю в солідарність, спільне благо і спільні ресурси людства, найбільший з яких – життя, зараз поставлене під загрозу вашою нафтою. Якщо я не бізнесмен, то тим більше не наркоторговець. У моєму серці немає жадібності", – додав Петро.

Колумбія є найбільшим у світі виробником кокаїну, на який припадає майже дві третини світового виробництва, згідно з даними Управління ООН з наркотиків і злочинності.

Трамп і Петро сперечаються вже кілька місяців. Нещодавно Петро звинуватив США у вбивстві невинного громадянина Колумбії під час одного з ударів адміністрації Трампа в Карибському регіоні. США анулювали візу Петра після того, як він публічно закликав американських солдатів не підкорятися Трампу.

Ескалація відбувається також на тлі серії військових ударів США по суднах, які, за їх твердженням, займаються незаконним наркотрафіком у Карибському басейні.

У неділю міністр оборони США Піт Гегсет оголосив, що США здійснили удар по судну, яке, за даними американської розвідки, перевозило "значну кількість наркотиків". За його словами, судно було пов’язане з колумбійською терористичною організацією, а троє чоловіків на борту були вбиті. Це був сьомий відомий удар.