Президент Колумбії назвав удари США по нібито наркокораблях "актом тиранії"

Президент Колумбії Густаво Петро заявив, що авіаудари США по човнах, які нібито займалися наркоторгівлею в Карибському морі, є "актом тиранії". Він також закликав до кримінального переслідування американських посадовців, якщо розслідування доведе, що внаслідок атак загинули колумбійці.

Про це політик сказав у інтерв'ю ВВС.

"Навіщо запускати ракету, якщо можна просто зупинити човен і заарештувати екіпаж?Це можна назвати вбивством", – сказав Петро.

Він додав, що при перехопленні швидкісних човнів, підозрюваних у контрабанді наркотиків, має бути "нуль смертей".

"У нас тривала історія співпраці з американськими та іншими агентствами у проведенні морських затримань кокаїну. Раніше ніхто ніколи не гинув. Немає потреби нікого вбивати", – зазначив політик.

За його словами, принцип пропорційності сили порушується, "якщо використовуєш щось більше, ніж пістолет".

Петро також звинуватив адміністрацію Трампа в приниженні його народу і заявив, що країни Південної Америки, зокрема його, не будуть "схилятися перед королем".

Президент Колумбії неодноразово сперечався зі своїм американським колегою. На запитання, чи не ризикує він ще більше ізолювати свою країну, він відповів, що саме Трамп ізолює США своєю зовнішньою політикою.

"Трамп уже ображав мене під час президентської кампанії, назвавши терористом", – сказав Петро.

Президент США Дональд Трамп назвав удари по суднах, які, за повідомленнями, з початку місяця забрали життя 17 людей, необхідними для зупинки потоку фентанілу та інших нелегальних наркотиків у США. Однак експерти сумніваються, чи не порушують ці дії міжнародні закони у сфері прав людини.

За даними адміністрації Трампа, удари в міжнародних водах здебільшого були спрямовані проти Венесуели, але США надали мало деталей про цілі й загиблих. При цьому твердження Вашингтона, що на першому ураженому човні перебували члени банди Tren de Aragua, піддаються сумніву.

Окрім Tren de Aragua, Трамп націлився на "Картель Сонць" – угруповання, яке, за твердженнями США, очолює лідер Венесуели Ніколас Мадуро та інші високопоставлені чиновники країни, зокрема з армії й спецслужб.

Американські військові останні два місяці посилюють свою присутність у південній частині Карибського басейну, зокрема розгорнувши додаткові військові кораблі та тисячі морських піхотинців і моряків.

Після повернення до влади у січні Трамп посилив риторику і торговельну політику щодо всієї Латинської Америки, розпочавши масштабну кампанію депортацій осіб, які, за його словами, незаконно перетнули південний кордон США.

Трамп також визнав кілька наркокартелів та злочинних угруповань у Мексиці й інших країнах Латинської Америки терористичними організаціями.