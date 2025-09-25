Ізраїль завдав удару по Ємену

Ізраїльські військові завдали ударів по цілях, пов'язаних з єменськими хуситами в Сані.
Про це повідомляє Reuters.
“Ми завдали потужного удару по численних терористичних цілях терористичної організації хуситів у Сані”, – заявив міністр оборони Ізраїлю Ізраель Кац.
Ізраїльські військові заявили, що атаковані були штаб-квартира генерального штабу хуситів, комплекси безпеки та розвідки, а також військові табори у Ємені.
Хусити, в свою чергу, повідомили, що 8 людей загинули та 142 отримали поранення, а удари були спрямовані на електростанцію Дахбан та кілька житлових районів.
- Безпілотник хуситів вибухнув у торговому районі в Ейлаті після того, як Армії оборони Ізраїлю не вдалося його збити. Поранення отримали понад 20 людей.