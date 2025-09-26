ЗМІ: Іран і Росія підписали угоду на $25 млрд для будівництва ядерних електростанцій

Іран підписав угоду з російською державною компанією "Росатом" на будівництво чотирьох ядерних електростанцій в країні на суму 25 мільярдів доларів, повідомляє France 24.

"Угоду на будівництво чотирьох ядерних електростанцій у місті Сірік у провінції Хормозган на суму 25 мільярдів доларів підписано між компаніями Iran Hormoz та Rosatom", – пише видання.

Раніше "Росатом" повідомляв про підписання меморандуму щодо будівництва в Ірані малих ядерних електростанцій, проте не уточнював кількість об’єктів.

За даними IRNA, нові реактори Generation III займатимуть площу 500 гектарів у регіоні Сірік та матимуть сумарну потужність 5 000 мегават. Меморандум був підписаний у Москві.

Цей крок відбувається на тлі відновлення санкцій проти Ірану, які ініціювали європейські учасники ядерної угоди 2015 року. Великобританія, Франція та Німеччина активували санкції минулого місяця, звинувативши Іран у невиконанні своїх зобов’язань.

Іран, який іноді стикається з дефіцитом електроенергії у періоди пікових навантажень, наразі має лише одну діючу ядерну електростанцію в місті Бушер на півдні країни. Цей об’єкт також був збудований Росією та має потужність близько 1 ГВт.