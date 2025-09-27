У Сербії заарештували двох імовірних організаторів провокацій на виборах у Молдові

Підозрюють, що між 16 липня та 12 вересня вони підготували для участі у провокаціях 150–170 молдовських і румунських громадян.

У Сербії правоохоронці заарештували двох осіб за підозрою в організації участі у війні чи збройному конфлікті в іноземній державі.

Як пише румунська філія "Радіо свобода, про це повідомило Міністерство внутрішніх справ Сербії 26 вересня.

Громадяни L.P. (1988 р.н.) та S.S. (1978 р.н.) звинувачуються в організації тактичних бойових тренувань для громадян Молдови та Румунії з метою навчання їх протистояти молдовській поліції у разі заворушень у день парламентських виборів 28 вересня.

Зазначається, що L.P. підозрюють в організації та фінансуванні тренувань, що відбувалися біля міста Лозниця, а S.S. допомагав йому. Вважають, що між 16 липня та 12 вересня там підготували 150–170 молдовських і румунських громадян.

Під час обшуків у підозрюваних вилучили ноутбуки, телефони, пристрій для моніторингу радіосигналів, а також пістолет, через що S.S. інкримінують і незаконний обіг зброї та вибухівки.

Міністерство юстиції Сербії запросить додаткову інформацію від Молдови в межах міжнародної правової допомоги. Затриманих взяли під варту на 48 годин, після чого вони мають постати перед Прокуратурою в Шабац.

Влада Молдови раніше повідомила, що 22 вересня провела 250 обшуків і заарештувала десятки осіб у справі про змову, яка, за їхніми словами, координувалася Росією через кримінальні угруповання. Більшість підозрюваних проходили навчання в Сербії.

За даними прокурорів, молдовських громадян тренували долати поліцейські кордони, чинити опір правоохоронцям, користуватися кийками, кайданками, а іноді й вогнепальною зброєю.

Серед доказів – паспорти, банківські картки, гроші та зброя. Встановлено, що учасники отримували близько 400 євро за кожне заняття.

Керівники молдовських спецслужб заявили, що тренування в Сербії організовувала особа, яка видавала себе за співробітника російських спецслужб і користувалася псевдонімом "Бєс".

Загалом кримінальні провадження відкрили стосовно 111 осіб, 74 з яких заарешували.

Влада Молдови звинувачує Росію у веденні "гібридної війни", яка включає втручання у вибори, дезінформаційні кампанії та фінансування проросійських партій.

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що Москва витрачає сотні мільйонів євро для впливу на вибори 28 вересня.Сербія, яка з 2012 року є кандидатом на вступ до ЄС, водночас зберігає тісні політичні та економічні зв’язки з Росією і досі не приєдналася до антиросійських санкцій.