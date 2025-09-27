У Сербії заарештували двох імовірних організаторів провокацій на виборах у Молдові

Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
У наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
ЕксклюзивУ наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
ВідеоЯк формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Ексклюзив, ФотоКонцерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
ГоловнаСвіт

У Сербії заарештували двох імовірних організаторів провокацій на виборах у Молдові

Підозрюють, що між 16 липня та 12 вересня вони підготували для участі у провокаціях  150–170 молдовських і румунських громадян.

У Сербії заарештували двох імовірних організаторів провокацій на виборах у Молдові
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

У Сербії правоохоронці заарештували двох осіб за підозрою в організації участі у війні чи збройному конфлікті в іноземній державі.

Як пише румунська філія "Радіо свобода, про це повідомило Міністерство внутрішніх справ Сербії 26 вересня.

Громадяни L.P. (1988 р.н.) та S.S. (1978 р.н.) звинувачуються в організації тактичних бойових тренувань для громадян Молдови та Румунії з метою навчання їх протистояти молдовській поліції у разі заворушень у день парламентських виборів 28 вересня.

Зазначається, що L.P. підозрюють в організації та фінансуванні тренувань, що відбувалися біля міста Лозниця, а S.S. допомагав йому. Вважають, що між 16 липня та 12 вересня там підготували 150–170 молдовських і румунських громадян.

Під час обшуків у підозрюваних вилучили ноутбуки, телефони, пристрій для моніторингу радіосигналів, а також пістолет, через що S.S. інкримінують і незаконний обіг зброї та вибухівки.

Міністерство юстиції Сербії запросить додаткову інформацію від Молдови в межах міжнародної правової допомоги. Затриманих взяли  під варту на 48 годин, після чого вони мають постати перед Прокуратурою в Шабац.

Влада Молдови раніше повідомила, що 22 вересня провела 250 обшуків і заарештувала десятки осіб у справі про змову, яка, за їхніми словами, координувалася Росією через кримінальні угруповання. Більшість підозрюваних проходили навчання в Сербії.

За даними прокурорів, молдовських громадян тренували долати поліцейські кордони, чинити опір правоохоронцям, користуватися кийками, кайданками, а іноді й вогнепальною зброєю.

Серед доказів – паспорти, банківські картки, гроші та зброя. Встановлено, що учасники отримували близько 400 євро за кожне заняття.

Керівники молдовських спецслужб заявили, що тренування в Сербії організовувала особа, яка видавала себе за співробітника російських спецслужб і користувалася псевдонімом "Бєс".

Загалом кримінальні провадження відкрили стосовно 111 осіб, 74 з яких заарешували.

Влада Молдови звинувачує Росію у веденні "гібридної війни", яка включає втручання у вибори, дезінформаційні кампанії та фінансування проросійських партій.

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що Москва витрачає сотні мільйонів євро для впливу на вибори 28 вересня.Сербія, яка з 2012 року є кандидатом на вступ до ЄС, водночас зберігає тісні політичні та економічні зв’язки з Росією і досі не приєдналася до антиросійських санкцій.

  • 28 вересня у країні відбудуться парламентські вибори. 
  • За словами президентки Молдови Маї Санду, Росія розширила втручання у вибори в її країні, зокрема, охопивши діаспору за кордоном напередодні парламентських виборів. Санду підрахувала, що у 2024 році Росія витратила еквівалент 1% ВВП Молдови на втручання у вибори Молдови.
  • Кремль використовує російських православних священників для поширення російської пропаганди та розгортанні мережі ботів "Матрьошка" для створення фальшивого контенту, видаючи себе за легітимні іноземні ЗМІ.
  • На думку Міноборони Великої Британії, Росія майже напевно проводить масштабну кампанію втручання, спрямовану на парламентські вибори в Молдові, які мають відбутися 28 вересня. 
  • Вчора стало відомо про кібератаку РФ на ЦВК Молдови. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies