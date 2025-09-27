Німеччина хотіла, щоб Польща передала їм підозрюваного українця. Проте у Варшаві не лише зволікали з виконанням європейського ордера на арешт українця, а й нібито попередили його про небезпеку.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський нібито був готовий надати притулок та навіть нагороду українцеві, підозрюваному у вибухах газопроводу Nord Stream. Про це повідомило польське видання Rzeczpospolita з посиланням на власні джерела.

26 вересня 2022 року неподалік данський острова Борнхольм сталися вибухи, які пошкодили три з чотирьох ниток газогону Nord Stream, що постачав російський газ до Німеччини. Відтоді питання відповідальності за диверсію стало темою масштабних міжнародних розслідувань.

Спершу підозри падали на Росію, однак у 2024 році німецькі слідчі вказали на групу з семи громадян України. Серед них — тренер з дайвінгу та технік кліматичного обладнання Wołodymyr Ż. [Володимир Журавльов], який мешкав у передмісті Варшави.

За даними журналістів Der Spiegel, німецька сторона розраховувала на співпрацю з Польщею після повернення Дональда Туска до влади. Проте у Варшаві не лише зволікали з виконанням європейського ордера на арешт українця, а й нібито попередили його про небезпеку. 6 липня 2024 року Wołodymyr Ż. залишив Польщу та виїхав на територію України.

Німецькі медіа також повідомляли, що польська влада протягом місяців блокувала співпрацю зі слідчими ФРН та ігнорувала запити щодо зниклих записів з камер у порту Колобжег, куди заходив екіпаж, що орендував судно Andromeda.

За словами джерел Rzeczpospolita, Варшава не лише дозволила українцеві уникнути арешту, а Сікорський був готовий піти ще далі — надати йому політичний притулок у Польщі та навіть відзначити орденом.