У Сирії вилучили контрабандну партію ракет з китайськими підривниками MJ-4

Сирійський уряд вилучив найбільший склад озброєння, зокрема ракети китайського виробництва, які, ймовірно, мали бути контрабандно доставлені до Лівану.

Про це повідомив оглядач Qalaat Al Mudiq у своєму акаунті в X.

За інформацією Міністерства внутрішніх справ Сирії, вилучено партію з 200 ракет для реактивної системи залпового вогню БМ-21 "Град", а також підривники MJ-4 китайського виробництва, марковані 1991 роком.

Хоча нинішній сирійський уряд офіційно не використовує ці ракети, вони раніше застосовувалися режимом Асада під час громадянської війни. Експерти вважають малоймовірним, що така велика партія збереглася десятки років без руху.

Ймовірно, ракети були доставлені до Сирії як транзитний вантаж для подальшої передачі терористичним або незаконним угрупованням.