Politico: президент Євроради намагається дозволити відкриття переговорних кластерів з Україною без згоди Угорщини

Він пропонує відкривати їх кваліфікованою більшістю, тобто без згоди всіх 27 країн-членів. Однак для закриття кластеру все ще потрібна одностайність.

Президент Євроради Антоніу Кошта очолює зусилля для просування заявки України на членство в Євросоюзі, попри опір Угорщини, пише Politico. П'ятеро дипломатів і посадовців повідомили, що він намагається заручитися підтримкою країн ЄС у питанні пришвидшення процесу членства для України і Молдови.

Кошта пропонує відкривати переговорні кластери кваліфікованою більшістю країн ЄС, а не одностайною більшістю всіх 27 країн-членів. Закриття кластера все ще потребуватиме голосів усіх держав блоку, але пониження вимог для початку переговорів дозволило б Україні та Молдові запустити реформи, необхідні для демонстрації прогресу до стандартів ЄС.

"Вони могли б просунути свої заявки на членство, навіть якщо одна або дві країни виступатимуть проти, за словами особи, знайомої з планом", – пишуть журналісти.

За їхніми даними, Кошта особисто закликав до цього рішення лідерів ЄС під час туру їхніми столицями, а також під час тижня Генасамблеї ООН.

"Розширення є важливим пріоритетом для президента Європейської Ради. Він розглядає його як найважливішу геополітичну інвестицію, яку може зробити ЄС. Саме тому він вважає важливим продовжувати обговорення шляхів, щоб забезпечити втілення зусиль України щодо реформ у відчутні кроки", – сказав один з посадовців.

У понеділок до України поїде комісарка з питань розширення ЄС Марта Кос. Київ саме завершує процес перевірки законодавства, необхідного для просування свого членства.

"Усі кластери були перевірені в рекордно короткі терміни. Україна виконала свої зобов'язання. Україна готова до наступного кроку. Тепер держави-члени повинні дати зелене світло", – сказала Кос.