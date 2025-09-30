“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Ексклюзив, ФотоКонцерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
ЕксклюзивВ інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ГоловнаСвіт

США загрожує перший урядовий шатдаун за сім років

Президент говорить, що не знає, чи вдасться вирішити ситуацію.

США загрожує перший урядовий шатдаун за сім років
Дональд Трамп у Конгресі
Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати ризикують вперше з 2018 року допустити шатдаун - тимчасове припинення роботи урядових інституцій через відсутність схваленого фінансування після завершення фіскального року 30 вересня.

Як пише BBC, попри наявність більшості в обох палатах Конгресу, республіканці не можуть самостійно погодити усі бюджетні законопроєкти. У Сенаті для їхнього ухвалення потрібно 60 голосів, тож виникає потреба у міжпартійному компромісі.

Натомість демократи відмовляються голосувати за запропоновані опонентами бюджетні закони, вимагаючи збільшення фінансування державної програми охорони здоров'я Medicaid. 

Президент США Дональд Трамп переконаний, що його партія не має йти на поступки. При цьому у спілкуванні із журналістами він визнав, що не знає, як вдасться уникнути шатдауну за такої ситуації. Республіканці вірять, що провину за припинення роботи низки відомств виборці покладатимуть саме на демократів, натомість опозиція впевнена, що американці підтримують їхні поправки. 

Востаннє уряд припиняв роботу 7 років тому, за першої каденції Трампа. Той шатдаун був рекордним в історії країни - на його подолання пішло 36 днів.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies