США загрожує перший урядовий шатдаун за сім років

Президент говорить, що не знає, чи вдасться вирішити ситуацію.

Сполучені Штати ризикують вперше з 2018 року допустити шатдаун - тимчасове припинення роботи урядових інституцій через відсутність схваленого фінансування після завершення фіскального року 30 вересня.

Як пише BBC, попри наявність більшості в обох палатах Конгресу, республіканці не можуть самостійно погодити усі бюджетні законопроєкти. У Сенаті для їхнього ухвалення потрібно 60 голосів, тож виникає потреба у міжпартійному компромісі.

Натомість демократи відмовляються голосувати за запропоновані опонентами бюджетні закони, вимагаючи збільшення фінансування державної програми охорони здоров'я Medicaid.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що його партія не має йти на поступки. При цьому у спілкуванні із журналістами він визнав, що не знає, як вдасться уникнути шатдауну за такої ситуації. Республіканці вірять, що провину за припинення роботи низки відомств виборці покладатимуть саме на демократів, натомість опозиція впевнена, що американці підтримують їхні поправки.

Востаннє уряд припиняв роботу 7 років тому, за першої каденції Трампа. Той шатдаун був рекордним в історії країни - на його подолання пішло 36 днів.