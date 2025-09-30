Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
Навроцький заявив, що «щодня» розмовляє з духом маршала Юзефа Пілсудського

Зокрема президент Польща обговорює з духом Пілсудського польсько-радянську війну 1920 року та сучасну міжнародну ситуацію.

Кароль Навроцький
Фото: EPA/UPG

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що «щодня» розмовляє з духом видатного політичного та військового діяча Польщі Юзефа Пілсудського (1867 – 1935)

Про це він сказав в інтерв’ю для Radio Zet.

Журналіст жартома запитав президента, чи той зустрічав духа Пілсудського під час прогулянок президентським палацом.

«Так, ми багато розмовляємо, фактично щодня. Тем багато. З одного боку, польсько-більшовицька війна 1920 року та нинішня міжнародна ситуація після нападу російської федерації та загрози з боку російської федерації. [З іншого боку], про парламент часто розмовляємо», – сказав Кароль Навроцький.

Зазначимо, що Юзеф Пілсудський був польським державним і політичним діячем, військовим, маршалом Польщі та одним із «батьків-засновників» Другої Речі Посполитої. Пілсудський очолював польську армію під час Польсько-російської війни 1919-1921 років, зокрема у переможній для Польщі Варшавській битві 1920 року. 

Уряд Пілсудського вчиняв репресивні дії щодо українського населення земель, що потрапили під контроль Польщі, а також проводив політику полонізації українців.
