Лідери ЄС обговорять сьогодні у Копенгагені “дорожню карту” зміцнення оборони блоку

Одна з основних ідей полягає в тому, щоб все більше зосереджуватися на спільних закупівлях.

Лідери Євросоюзу зібралися в Копенгагені сьогодні під тиском необхідності посилення європейської оборони після серії вторгнень Росії в повітряний простір ЄС, а також через кілька днів після інцидентів з дронами на території данських аеропортів.

Про це повідомляє BBC.

Найбільше від таких інцидентів потерпають країни східного флангу ЄС, зокрема Польща та Естонія.

Десять держав-членів вже підтримали плани щодо створення багаторівневої “стіни дронів” для швидкого виявлення, відстеження та знищення російських безпілотників.

Лідерам ЄС представлять плани “дорожньої карти”, спрямованої на зміцнення оборони та розвиток європейської оборонної промисловості до 2030 року для виробництва найсучаснішої військової техніки. Потім плани опрацюють з НАТО, після чого лідери ЄС знову зустрінуться пізніше у у жовтні.

Згідно з планами, Європа повинна рухатися зараз, щоб підготувати свої можливості до “полів битв завтрашнього дня”.

Одна з основних ідей полягає в тому, щоб все більше зосереджуватися на спільних закупівлях. ЄС вже підтримав пропозиції щодо залучення до 150 млрд євро на ринках капіталу для фінансування інвестицій в оборону. Велика Британія та Канада, ймовірно, візьмуть участь у цьому фонді.

Також буде обговорено фінансову підтримку України з боку ЄС.

Безпека євролідерів на саміті

Данія посилила безпеку напередодні саміту, заборонивши всі цивільні польоти дронів до п'ятниці та запровадивши суворі обмеження на рух транспорту в Копенгагені.

У данській столиці завтра також відбудеться ширший саміт Європейської політичної спільноти.

Аеропорт Копенгагена, а також кілька данських аеропортів та військових об'єктів на півострові Ютландія минулого тижня тимчасово закривалися через дрони.

Як інформують данські військові, допомогу у протидії дронам і спостереженні надають десять союзників, серед них: Польща, Велика Британія, Нідерланди, Фінляндія, Швеція та США. У Копенгагені також пришвартувався німецький фрегат.

“Данська поліція, яка приймала десятки європейських лідерів протягом двох днів, захоче запобігти будь-яким небажаним сюрпризам у своєму повітряному просторі”, ‒ зазначає BBC.



Що було раніше