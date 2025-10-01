Лідери ЄС обговорять сьогодні у Копенгагені “дорожню карту” зміцнення оборони блоку

Лідери Євросоюзу зібралися в Копенгагені сьогодні під тиском необхідності посилення європейської оборони після серії вторгнень Росії в повітряний простір ЄС, а також через кілька днів після інцидентів з дронами на території данських аеропортів.
Про це повідомляє BBC.
Найбільше від таких інцидентів потерпають країни східного флангу ЄС, зокрема Польща та Естонія.
Десять держав-членів вже підтримали плани щодо створення багаторівневої “стіни дронів” для швидкого виявлення, відстеження та знищення російських безпілотників.
Лідерам ЄС представлять плани “дорожньої карти”, спрямованої на зміцнення оборони та розвиток європейської оборонної промисловості до 2030 року для виробництва найсучаснішої військової техніки. Потім плани опрацюють з НАТО, після чого лідери ЄС знову зустрінуться пізніше у у жовтні.
Згідно з планами, Європа повинна рухатися зараз, щоб підготувати свої можливості до “полів битв завтрашнього дня”.
Одна з основних ідей полягає в тому, щоб все більше зосереджуватися на спільних закупівлях. ЄС вже підтримав пропозиції щодо залучення до 150 млрд євро на ринках капіталу для фінансування інвестицій в оборону. Велика Британія та Канада, ймовірно, візьмуть участь у цьому фонді.
Також буде обговорено фінансову підтримку України з боку ЄС.
Безпека євролідерів на саміті
Данія посилила безпеку напередодні саміту, заборонивши всі цивільні польоти дронів до п'ятниці та запровадивши суворі обмеження на рух транспорту в Копенгагені.
У данській столиці завтра також відбудеться ширший саміт Європейської політичної спільноти.
Аеропорт Копенгагена, а також кілька данських аеропортів та військових об'єктів на півострові Ютландія минулого тижня тимчасово закривалися через дрони.
Як інформують данські військові, допомогу у протидії дронам і спостереженні надають десять союзників, серед них: Польща, Велика Британія, Нідерланди, Фінляндія, Швеція та США. У Копенгагені також пришвартувався німецький фрегат.
“Данська поліція, яка приймала десятки європейських лідерів протягом двох днів, захоче запобігти будь-яким небажаним сюрпризам у своєму повітряному просторі”, ‒ зазначає BBC.
Що було раніше
- Правоохоронці наразі не знайшла доказів, що до минулотижневих атак дронів була причетна Росія. Але уряд звинуватив в інцидентах “професійного професійного виконавця”. Прем'єр-міністерка Метте Фредеріксен заявила, що “насамперед одна країна становить загрозу безпеці Європи – це Росія”.
- Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон також заявив, що “все вказує на Росію”. За словами Крістерссона, Стокгольм позичив своєму сусіду “кілька потужних радарних систем” для двох самітів.
- Прем'єр-міністр України Володимир Зеленський заявив, що Київ відправляє місію до Данії для спільних навчань, щоб передати “український досвід у захисті від безпілотників”.
- Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив перед самітом, що вторгнення в повітряний простір погіршуються, і “цілком обґрунтовано припустити, що дрони надходять з Росії”. Дрони бачили останніми днями над північною федеральною землею Німеччини Шлезвіг-Гольштейн, а минулого тижня через активність дронів затримувалися рейси у Вільнюсі та Осло.
- Занепокоєння щодо російської активності на східному фланзі Європи настільки велике, що НАТО двічі у вересні проводило консультації відповідно до статті 4 свого договору: спочатку після того, як дрони порушили повітряний простір Польщі, а потім, коли російські військові літаки МіГ-31 увійшли до повітряного простору Естонії на 12 хвилин. Високопоставлений дипломат ЄС повідомив BBC, що все ще існують питання щодо фінансування плану, а також командування та управління.
- Ще один ключовий проєкт ‒ Eastern Flank Watch ‒ спрямований на зміцнення східних кордонів ЄС із моря, повітря та суші для захисту від гібридної війни, а також від “тіньового флоту” Росії. Президентка Євросоюзу Урсула фон дер Ляєн заявила, що реалізація цього плану вимагатиме співпраці з НАТО та Україною.