Ізраїль перехопив гуманітарну флотилію до Гази

Вважають порушенням "законної морської блокади".

Ізраїль перехопив гуманітарну флотилію до Гази
Грета Тунберг, затримана ізраїльськими військовими
Фото: МЗС Ізраїлю

Ізраїльські військові зупинили кораблі проєкту "Глобальна флотилія Сумуд", які прямували до Смуги Гази із гуманітарною місією.

Як пише BBC, міністерство закордонних справ Ізраїлю повідомило про "безпечне перехоплення" суден та перевезення тих, хто був на борту, до ізраїльського порту.

Серед затриманих військовими опинилася відома шведська екологічна активістка Грета Тунберг, яка вже не вперше намагалася потрапити морем до Гази.

Організатори "Глобальної флотилії" звинуватили Ізраїль в атаці на цивільні кораблі та незаконній ізоляції Гази з метою продовження голоду. Натомість у Єрусалимі наголошують на тому, що мали право обмежувати переміщення суден, які наближалися до зони активних бойових дій та порушували режим "законної морської блокади".  
