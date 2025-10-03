Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
ЕксклюзивЯкщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
ЕксклюзивВ інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
ГоловнаСвіт

ЗМІ: ХАМАС відкинув мирний план Трампа щодо Гази

Президент США обіцяв угрупованню катастрофічні наслідки.

ЗМІ: ХАМАС відкинув мирний план Трампа щодо Гази
Бійці ХАМАСу в Газі
Фото: EPA/UPG

Після контактів посередників з керівниками військового крила угруповання ХАМАС у Газі BBC стало відомо, що палестинські бойовики не мають наміру погоджуватися на мирний план Дональда Трампа.

На думку верхівки ХАМАСу, документ із 20 пунктів спрямований на знищення угруповання за будь-якого сценарію, тому ватажки обирають "боротися до останнього". Вони не згодні упродовж 72 годин звільнити усіх заручників, адже вважають це втратою свого єдиного важелю впливу на ситуацію.

Політичне крило організації у Катарі схильне до того, щоб прийняти пропозицію Вашингтона, але не здатне втілити усі пункти плану через обмежений вплив: ізраїльських заручників продовжують утримувати саме військові командувачі ХАМАСу. 

Презентуючи план у Білому домі, Трамп обіцяв, що відмова його виконувати з боку палестинців призведе до "сумного кінця для них".
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies