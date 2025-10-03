ЗМІ: ХАМАС відкинув мирний план Трампа щодо Гази

Після контактів посередників з керівниками військового крила угруповання ХАМАС у Газі BBC стало відомо, що палестинські бойовики не мають наміру погоджуватися на мирний план Дональда Трампа.

На думку верхівки ХАМАСу, документ із 20 пунктів спрямований на знищення угруповання за будь-якого сценарію, тому ватажки обирають "боротися до останнього". Вони не згодні упродовж 72 годин звільнити усіх заручників, адже вважають це втратою свого єдиного важелю впливу на ситуацію.

Політичне крило організації у Катарі схильне до того, щоб прийняти пропозицію Вашингтона, але не здатне втілити усі пункти плану через обмежений вплив: ізраїльських заручників продовжують утримувати саме військові командувачі ХАМАСу.

Презентуючи план у Білому домі, Трамп обіцяв, що відмова його виконувати з боку палестинців призведе до "сумного кінця для них".