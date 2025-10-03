Розвідка Данії: Росія веде гібридну війну проти Заходу, щоб зірвати допомогу для України

Глава розвідки Данії Томас Аренкіль звинуватив Росію у веденні гібридної війни з метою "підірвати згуртованість НАТО".

Росія веде гібридну війну проти Данії та інших західних країн, щоб посіяти невпевненість та розкол усередині НАТО, а також підірвати подальшу підтримку України.

Про це заявив на прес-конференції у Коппенгагені директор Служби військової розвідки Данії Томас Аренкіль, пише DW.

Заява очільника данської розвідки пролунала на тлі виявлення безпілотників над аеропортами та критично важливими об’єктами у Данії упродовж останніх тижнів. Влада Данії наразі не встановила, хто саме здійснював запуск дронів, однак підозрює російську сторону.

"Росія хоче змусити нас повірити, що є безпосередня загроза війни. Вони хочуть, щоб ми жили в цьому страху", — заявив Аренкіль.

Він також навів приклад, як російські військові кораблі кілька разів "йшли курсом зіткнення з данськими суднами".

Військова розвідка країни також опублікувала документ із "оцінкою гібридної загрози для Данії". У ньому зокрема зазначено, що Росія веде гібридну війну проти Заходу з метою "послабити політичну згуртованість НАТО" і підірвати "здатність приймати рішення".

Як приклади данська Служба військової розвідки назвала використання Росією винищувачів для захисту "тіньового флоту", що перевозить російську нафту, зокрема, через Балтійське море, а також порушення нею повітряного простору країн НАТО (зокрема Польщі, Естонії, Фінляндії та Румунії) літаками, гелікоптерами та ударами.

Служба також попереджає про високу загрозу диверсій проти збройних сил Данії та військових провокацій проти держав НАТО.

При цьому загрозу "руйнівних кібератак" на ІТ-інфраструктуру країни в FE оцінюють як середню, а загроза прямого військового нападу на Данію відсутня взагалі.