Литовця оштрафували за отримання грошей із російського «Правфонду»

«Правфонд» перебував під санкціями ЄС ще з 2023 року, однак його кошти продовжували надходити литовським громадянам.

Громадянин Литви Станісловас Томас, який отримав понад 7 тисяч євро від російського «Правфонду», опинився в полі зору Служби розслідування фінансових злочинів, передає Delfi

За порушення санкцій він отримав штраф у розмірі 3,1 тис. євро.

«Правфонд» (офіційно — Фонд підтримки та захисту прав співвітчизників за кордоном) перебував під санкціями ЄС ще з 2023 року, однак його кошти продовжували надходити литовським громадянам. Томас, який називає себе «російським адвокатом», отримав гроші на рахунок у банку Banistmo, зареєстрованому в Панамі.

Він представляв інтереси колишнього президента Литви Роландаса Паксаса в ЄСПЛ, хоча виявилося, що ніколи не мав статусу адвоката у своїй країні.

Томас намагався оскаржити штраф, заявляючи, що має громадянство кількох країн і планує відмовитися від литовського паспорта. Суд відкинув його аргументи, наголосивши, що він залишається громадянином Литви і зобов’язаний дотримуватися санкцій.

Рішення суду ще не набрало чинності й може бути оскаржене.

  • Раніше журналісти LRT встановили, що гроші з «Правфонду» отримували й інші громадяни Литви, серед них адвокати Річардас Бурда, Юлія Асовська, Миколай Войнов, а також Едікас Ягелавічюс, В’ячеслав Тітов, Еріка Швенчьонене та Альгірдас Палецкіс.
