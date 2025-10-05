BBC: Трамп санкціонував розгортання 300 нацгвардійців у Чикаго

Рішення ухвалили через кілька годин після заяви імміграційних органів про сутички з протестувальниками у цьому місті, яким керують демократи.

Президент США Дональд Трамп санкціонував розгортання 300 військовослужбовців Національної гвардії у Чикаго для боротьби зі “злочинністю, що вийшла з-під контролю”.

Про це повідомляє BBC.

Рішення ухвалили через кілька годин після заяви імміграційних органів про сутички з протестувальниками у цьому місті, яким керують демократи. За їхніми словами, підстрелили озброєну жінку, коли вона та інші врізалися своїми автомобілями в машини правоохоронних органів.

Керівники штатів та місцевих органів влади протягом тижнів критикували плани Трампа щодо розгортання військ і називали це зловживанням владою. Губернатор Іллінойсу Дж. Б. Пріцкер заявив, що Трамп “намагається створити кризу”.

Перед цим федеральний суддя в Портленді (штат Орегон) ‒ ще одному ліберальному місті ‒ тимчасово заборонив адміністрації Трампа розгортати там 200 військовослужбовців.

Суддя Карін Іммергут назвала заяви Трампа про ситуацію в Портленді “відірваними від фактів” та заявила, що цей крок порушує Конституцію. Вона додала, що використання військових в Орегоні для придушення заворушень без згоди штату ставить під загрозу суверенітет цього та інших штатів. Іммергут зазначила, що це також розпалює напруженість у місті та спричиняє посилення протестів.

Суддя постановила, що аргументи адміністрації щодо розгортання військ “ризикують розмити межу між цивільною та військовою федеральною владою – на шкоду цій країні”.

Наразі невідомо, чи прибули війська до Чикаго, однак будь-яке таке розгортання, ймовірно, оскаржать у суді.