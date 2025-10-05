Ізраїль депортував 29 затриманих активістів Глобальної флотилії

Ізраїль депортував ще 29 активістів, затриманих військово-морським флотом минулого тижня за участь у Глобальній флотилії "Сумуд", яка мала доставити допомогу до блокованої Гази.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на Міністерство закордонних справ.

Наразі Ізраїль депортував щонайменше 170 із понад 450 затриманих активістів.

МЗС Ізраїлю наголошує, що законні права активістів "повністю дотримуються" і що деякі з них вирішили не підписувати накази про депортацію, що дозволило б депортувати їх раніше.

Юридичний центр Adalah, що представляє активістів, заявив, що деякі затримані стверджують про зловживання та фізичне насильство під час перебування під вартою. Коментуючи ці звинувачення, речник МЗС Ізраїлю звинуватив Adalah у "повторенні відвертої брехні".

"Усі законні права затриманих були повністю дотримані, і всім їм було надано доступ до води, їжі та туалетів. Їм не було відмовлено у доступі до адвоката, і, звичайно, проти них не застосовували фізичну силу", – наголосив речник відомства.

МЗС Греції повідомило, що його посол відвідав 27 затриманих громадян, заявивши, що усі вони перебувають у "гарному стані здоров’я". Громадяни Греції, як очікується, будуть депортовані в понеділок.

Уряд Південної Африки також поінформував, що делегація відвідала затриманих громадян, як, за повідомленнями, перебувають у "гарному стані здоров’я та піднесеному настрої".

