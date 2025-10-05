Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїль депортував 29 затриманих активістів Глобальної флотилії

Наразі депортовано щонайменше 170 із понад 450 осіб.

Човен міжнародної флотилії “Sumud”
Фото: EPA/UPG

Ізраїль депортував ще 29 активістів, затриманих військово-морським флотом минулого тижня за участь у Глобальній флотилії "Сумуд", яка мала доставити допомогу до блокованої Гази.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на Міністерство закордонних справ.

Наразі Ізраїль депортував щонайменше 170 із понад 450 затриманих активістів.

МЗС Ізраїлю наголошує, що законні права активістів "повністю дотримуються" і що деякі з них вирішили не підписувати накази про депортацію, що дозволило б депортувати їх раніше.

Юридичний центр Adalah, що представляє активістів, заявив, що деякі затримані стверджують про зловживання та фізичне насильство під час перебування під вартою. Коментуючи ці звинувачення, речник МЗС Ізраїлю звинуватив Adalah у "повторенні відвертої брехні".

"Усі законні права затриманих були повністю дотримані, і всім їм було надано доступ до води, їжі та туалетів. Їм не було відмовлено у доступі до адвоката, і, звичайно, проти них не застосовували фізичну силу", – наголосив речник відомства.

МЗС Греції повідомило, що його посол відвідав 27 затриманих громадян, заявивши, що усі вони перебувають у "гарному стані здоров’я". Громадяни Греції, як очікується, будуть депортовані в понеділок.

Уряд Південної Африки також поінформував, що делегація відвідала затриманих громадян, як, за повідомленнями, перебувають у "гарному стані здоров’я та піднесеному настрої". 

Глобальна флотилія 

  • У п’ятницю ізраїльський флот перехопив останній із 42 кораблів, які намагалися прорвати морську блокаду Гази у складі гуманітарної флотилії "Сумуд". 
  • Флотилія, яка вийшла в плавання наприкінці серпня, стала останньою спробою активістів оскаржити військово-морську блокаду території, де Ізраїль розпочав наступ з моменту нападу ХАМАС у жовтні 2023 року. Ізраїль наполягає, що блокада є законною, і називає флотилію провокацією. 
  • Раніше, 9 вересня, Організація Global Sumud Flotilla (GSF), яка намагається постачати до Смуги Гази гуманітарну допомогу через порти Середземномор'я, заявила про атаку дрона на одне з групи суден з екоактивісткою Гретою Тунберг. Інцидент трапився в порту Туніса, влада якого заперечує напад. 
