Шмигаль: Українські оборонні компанії запускатимуть нові спільні виробничі проєкти в Данії

Глава Міноборони Денис Шмигаль підписав із данськими колегами Троельсом Лундом Поульсеном, Мортеном Бьодсковом та Ларсом Льоке Расмуссеном Меморандум про взаєморозуміння щодо нових спільних виробничих проєктів.

Про це Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

"Це передбачено Меморандумом про взаєморозуміння, який підписав сьогодні разом із данськими колегами – Міністром оборони Троельсом Лундом Поульсеном, Міністром промисловості, бізнесу та фінансових справ Мортеном Бьодсковом та Міністром закордонних справ Ларсом Льоке Расмуссеном", – ідеться у повідомленні.

Меморандум передбачає започаткування українськими оборонними компаніями виробництва на території Данії, створення спільних потужностей, обмін технологіями та залучення фінансування ЄС для реалізації спільних проєктів.

Шмигаль наголосив, що підписання Меморандуму – це великий крок до формування нової системи безпеки в Європі та посилення спроможностей оборонно-промислових комплексів наших держав. Під час війни вироблена спільно продукція підтримає Сили оборони України.

"У довгостроковій перспективі українські рішення та досвід у сфері безпеки також посилять обороноздатність наших союзників", — додає глава Міноборони.