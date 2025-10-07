Трамп запроваджує новий 25% тариф на імпорт середніх та великих вантажівок з 1 листопада

Президент Дональд Трамп заявив у понеділок, що всі середні та великі вантажівки, імпортовані до Сполучених Штатів, зіткнуться з 25% тарифною ставкою з 1 листопада, що є значним кроком у його зусиллях щодо захисту американських компаній від іноземної конкуренції, пише Reuters.

Минулого місяця Трамп заявив, що імпорт важких вантажівок зіткнеться з новими митами з міркувань національної безпеки, заявивши, що нові тарифи мають захистити виробників від «недобросовісної зовнішньої конкуренції», і що цей крок буде вигідним для таких компаній, як Peterbilt, Kenworth та Daimler Truck, Freightliner.

Згідно з торговельними угодами, укладеними з Японією та Європейським Союзом, Сполучені Штати погодилися на 15% тарифи на легкові автомобілі, але незрозуміло, чи зіткнуться вони з цією ставкою на більші транспортні засоби.

Адміністрація Трампа також дозволила виробникам відраховувати вартість американських компонентів від тарифів, що сплачуються на легкові автомобілі, зібрані в Канаді та Мексиці.

До більших транспортних засобів належать усі: вантажівки доставки, сміттєвози, комунальні вантажівки, громадський транспорт, маршрутні автобуси, шкільні автобуси та тягачі з причепом, а також напівпричепи та важкі професійні транспортні засоби.

Торгова палата США раніше закликала Міністерство торгівлі не запроваджувати нові тарифи на вантажівки, зазначивши, що п'ятьма основними джерелами імпорту є Мексика, Канада, Японія, Німеччина та Фінляндія, «усі з яких є союзниками або близькими партнерами Сполучених Штатів, що не становлять загрози національній безпеці США».

Мексика є найбільшим експортером вантажівок середньої та великої вантажопідйомності до Сполучених Штатів. Згідно з дослідженням, опублікованим у січні, імпорт цих більших транспортних засобів з Мексики з 2019 року потроївся і сьогодні становить близько 340 000 одиниць.