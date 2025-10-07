Прем'єрка Данії: українські фахівці є найдосвідченішими в Європі у боротьбі з дронами, і ми навчаємось у них

Фредеріксен наголосила, що зараз опір України є гарантією безпеки Європи.

Данія та Європа перебувають у найскладнішій та найнебезпечнішій ситуації з часів закінчення Другої світової війни, повідомила прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен під час промови на відкритті парламенту.

“Дух неспокою знову віє над Європою. В Україні це війна на полі бою. На решті континенту — гібридна війна. Одного дня дезінформація. Наступного – порушення повітряного простору”, - сказала Фредеріксен .

Вона нагадала, що Данія зазнала найсерйознішої атаки на власну інфраструктуру на сьогодні, і тепер країна повинна стати кращою у виявленні, переслідуванні та знищенні дронів.

“І ми вчимося у найкращих. Влада посилить співпрацю з Україною, яка є фахівцями – найдосвідченішими в Європі – коли йдеться про боротьбу з дронами”, - запевнила голова уряду, і наголосила, що для цього знадобляться додаткові інвестиції.

Метте Фредеріксен нагадала, що Росія розпочала гібридну війну, яка може бути довгою, потворною і складною.

“Багато говорять про гарантії безпеки, які решта з нас повинні надати Україні. Правда полягає в тому, що все навпаки. Зараз опір України є гарантією безпеки Європи”, - наголосила вона.

Очільниця уряду повідомила, що Данія виділить щонайменше 5% ВВП на оборону та безпеку, з них 3,5% буде витрачено лише на оборону не пізніше 2030 року.

