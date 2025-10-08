Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Reuters: ексдиректор ФБР Джеймс Комі постане перед судом за звинуваченнями, висунутими під тиском Трампа

Це перше кримінальне переслідування Міністерством юстиції США одного з політичних опонентів Дональда Трампа. Звинувачення ініціювала Ліндсі Галліган — колишня особиста адвокатка Трампа.

ексдиректор ФБР Джеймс Комі
Фото: EPA/UPG

Колишній директор ФБР Джеймс Комі у середу постане перед федеральним судом у Вірджинії, де йому висунули звинувачення у наданні неправдивих свідчень і перешкоджанні розслідуванню Конгресу, передає Reuters.  

Видання зазначає, що це перше кримінальне переслідування Міністерством юстиції США одного з політичних опонентів Дональда Трампа.

Звинувачення ініціювала Ліндсі Галліган — колишня особиста адвокатка Трампа, яку минулого місяця призначили федеральною прокуроркою Східного округу Вірджинії після того, як попереднього керівника змусили піти у відставку через відмову переслідувати Комі.

Слідство стверджує, що Комі свідомо дав неправдиві свідчення, коли у 2020 році заявив сенатору-республіканцю, що не дозволяв жодному співробітнику ФБР бути анонімним джерелом у медіа щодо розслідувань бюро. Обвинувачення вказує, що він нібито сам санкціонував розголошення інформації про федеральну справу, ймовірно пов’язану з Гілларі Клінтон — суперницею Трампа на виборах 2016 року.

Комі заперечує провину та наполягає на відкритому судовому процесі.

За даними агентства, юристи Міністерства юстиції попереджали Галліган не висувати звинувачення через відсутність достатніх доказів, однак вона проігнорувала рекомендації. 

Звинувачення з’явилися після того, як Трамп публічно розкритикував відсутність прогресу у справі Комі. Це, зазначає Reuters, стало порушенням усталених норм, які десятиліттями захищали Мін’юст США від політичного втручання.

Понад 1000 колишніх співробітників Мін’юсту з адміністрацій обох партій підписали відкритий лист, у якому назвали переслідування Комі «безпрецедентною атакою на верховенство права».

Як відомо, Дональд Трамп звільнив Комі у 2017 році, коли той керував розслідуванням зв’язків передвиборчого штабу Трампа з Росією. Це призвело до призначення спецпрокурора Роберта Мюллера, який зрештою не виявив достатніх доказів для пред’явлення кримінальних обвинувачень.
