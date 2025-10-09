Таджикистан проігнорував ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна

Російський диктатор Володимир Путін прибув із візитом до столиці Таджикистану Душанбе.
Про це повідомляє Суспільне.
У Душанбе Путіна зустрів президент Таджикистану Емомалі Рахмон, лідери країн обійнялися та потиснули руки.
Таким чином Таджикистан, який ратифікував Римський статут, проігнорував ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна. Він був виданий в 2023 році за підозрою в незаконному переміщенні та депортації населення, в тому числі дітей, з окупованих територій України до Росії.
За підсумками візиту, який триватиме до 10 жовтня, будуть підписані спільна заява та пакет міждержавних, міжурядових і міжвідомчих документів.
Російський диктатор візьме участь у денному саміті "Центральна Азія — Росія", де мають обговорити нарощування співпраці держав регіону в торговельно-економічній, фінансовій, промисловій, логістичній, енергетичній та інших сферах.
Крім того, Путін планує зустрітися з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.
- 3 вересня минулого року Путін прибув до Монголії на святкування "спільної перемоги радянських та монгольських військових над японцями".
- Bloomberg повідомляв, що Путін отримав запевнення, що під час візиту до Монголії у вересні його не заарештують за воєнні злочини за ордером Міжнародного кримінального суду.
- Комітет Верховної Ради з питань зовнішньої політики звернувся до Великого Державного Хуралу Монголії ‒ законодавчого органу країни зі закликом, аби влада виконала обов'язковий міжнародний ордер на арешт та передала Путіна до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.
- Раніше передати Путіна до Міжнародного кримінального суду в Гаазі владу Монголії просило українське МЗС.
- Проте раніше російський лідер не ризикував зробити такий візит. Він пропустив минулорічний саміт у Південній Африці лідерів групи БРІКС, до якої також входять Китай, Бразилія та Індія, після того, як Кейптаун дав зрозуміти, що їй доведеться виконувати ордер МКС як держави-члена.
- Путін також вирішив не їхати на саміт “Групи двадцяти” (G20) минулого року в Індію, хоча Нью-Делі не є членом МКС. Бразилія запросила Путіна на саміт G-20, який вона прийматиме в листопаді. Водночас президент Луїс Інасіо Лула да Сілва заявив, що рішення про арешт російського диктатора має ухвалити судова влада.