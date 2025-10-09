Таджикистан проігнорував ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна

Російський диктатор Володимир Путін прибув із візитом до столиці Таджикистану Душанбе.

Про це повідомляє Суспільне.

У Душанбе Путіна зустрів президент Таджикистану Емомалі Рахмон, лідери країн обійнялися та потиснули руки.

Таким чином Таджикистан, який ратифікував Римський статут, проігнорував ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна. Він був виданий в 2023 році за підозрою в незаконному переміщенні та депортації населення, в тому числі дітей, з окупованих територій України до Росії.

За підсумками візиту, який триватиме до 10 жовтня, будуть підписані спільна заява та пакет міждержавних, міжурядових і міжвідомчих документів.

Російський диктатор візьме участь у денному саміті "Центральна Азія — Росія", де мають обговорити нарощування співпраці держав регіону в торговельно-економічній, фінансовій, промисловій, логістичній, енергетичній та інших сферах.

Крім того, Путін планує зустрітися з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.