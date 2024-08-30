​МЗС закликало владу Монголії передати Путіна до Міжнародного кримінального суду в Гаазі

Міністерство закордонних справ України відреагувало на інформацію про запланований візит російського диктатора Володимира Путіна до Монголії.
Як ідеться на сайті МЗС, Путіна запросив президент Монголії Ухнаагійн Хурелсух.
Міністерство нагадало, що на арешт Путіна за підозрою у незаконному примусовому переміщенні українських дітей до РФ видали ордер Міжнародним кримінальним судом, юрисдикція якого визнається Монголією.
"Українська сторона сподівається, що Уряд Монголії усвідомлює той факт, що Володимир Путін є воєнним злочинцем... Закликаємо монгольську владу виконати обовʼязковий міжнародний ордер на арешт, та передати Путіна до Міжнародного кримінального суду в Гаазі", - заявило МЗС.
У відомстві зазначили, що викрадення українських дітей є лише одним із численних злочинів, за які російський диктатор і решта військово-політичного керівництва РФ мають постати перед судом.
- Bloomberg з посиланням на джерела, близькі до Кремля, повідомив, що Путін отримав запевнення, що під час візиту до Монголії у вересні його не заарештують за воєнні злочини за ордером Міжнародного кримінального суду.
- Президент РФ має прибути до Монголії на святкування "спільної перемоги радянських та монгольських військових над японцями".
- Проте раніше російський лідер не ризикував зробити такий візит. Він пропустив минулорічний саміт у Південній Африці лідерів групи БРІКС, до якої також входять Китай, Бразилія та Індія, після того, як Кейптаун дав зрозуміти, що їй доведеться виконувати ордер МКС як держави-члена.
- Путін також вирішив не їхати на саміт “Групи двадцяти” (G20) минулого року в Індію, хоча Нью-Делі не є членом МКС. Бразилія запросила Путіна на саміт G-20, який вона прийматиме в листопаді. Водночас президент Луїс Інасіо Лула да Сілва заявив, що рішення про арешт російського диктатора має ухвалити судова влада.