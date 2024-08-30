​МЗС закликало владу Монголії передати Путіна до Міжнародного кримінального суду в Гаазі

Так в українському відомстві відреагували на запрошення російського диктатора до Монголії.

Міністерство закордонних справ України відреагувало на інформацію про запланований візит російського диктатора Володимира Путіна до Монголії.

Як ідеться на сайті МЗС, Путіна запросив президент Монголії Ухнаагійн Хурелсух.

Міністерство нагадало, що на арешт Путіна за підозрою у незаконному примусовому переміщенні українських дітей до РФ видали ордер Міжнародним кримінальним судом, юрисдикція якого визнається Монголією.

"Українська сторона сподівається, що Уряд Монголії усвідомлює той факт, що Володимир Путін є воєнним злочинцем... Закликаємо монгольську владу виконати обовʼязковий міжнародний ордер на арешт, та передати Путіна до Міжнародного кримінального суду в Гаазі", - заявило МЗС.

У відомстві зазначили, що викрадення українських дітей є лише одним із численних злочинів, за які російський диктатор і решта військово-політичного керівництва РФ мають постати перед судом.