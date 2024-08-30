Bloomberg: Путіна запевнили, що у Монголії його не заарештують

Президент Росії Володимир Путін отримав запевнення, що під час візиту до Монголії у вересні його не заарештують за воєнні злочини за ордером Міжнародного кримінального суду. Кремлівський лідер вперше після видання ордеру у березні 2023 року відвідає країну-члена МКС.
Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела, близькі до Кремля.
Монголія, яка підписала Римський статут, що регулює суд, зобов’язана виконати ордер і заарештувати Путіна, якщо він з’явиться на її території.
“У нас немає такої проблеми”, ‒ заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.
Офіційні особи президента Монголії, офісу прем'єр-міністра та міністерства закордонних справ не відповіли на прохання про коментарі.
“Немає ризику арешту Путіна”, ‒ сказав Сергій Марков, близький до Кремля політичний консультант. Він додав, що перед будь-якими закордонними поїздками весь спектр переговорного формату узгоджується заздалегідь, і приймаюча країна дає 100% гарантії, що ні Путін, ні хтось із членів делегації не будуть затримані.
Путін має прибути до Монголії на святкування "спільної перемоги радянських та монгольських військових над японцями".
- Проте раніше російський лідер не ризикував зробити такий візит. Він пропустив минулорічний саміт у Південній Африці лідерів групи БРІКС, до якої також входять Китай, Бразилія та Індія, після того, як Кейптаун дав зрозуміти, що їй доведеться виконувати ордер МКС як держави-члена.
- Російський лідер також вирішив не їхати на саміт “Групи двадцяти” (G20) минулого року в Індію, хоча Нью-Делі не є членом МКС. Бразилія запросила Путіна на саміт G-20, який вона прийматиме в листопаді. Водночас президент Луїс Інасіо Лула да Сілва заявив, що судова влада має вирішити, чи арештовувати його як підписанта суду в Гаазі.