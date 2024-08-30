Bloomberg: Путіна запевнили, що у Монголії його не заарештують

Кремлівський лідер вперше після видання ордеру у березні 2023 року відвідає країну-члена МКС.

Президент Росії Володимир Путін отримав запевнення, що під час візиту до Монголії у вересні його не заарештують за воєнні злочини за ордером Міжнародного кримінального суду. Кремлівський лідер вперше після видання ордеру у березні 2023 року відвідає країну-члена МКС.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела, близькі до Кремля.

Монголія, яка підписала Римський статут, що регулює суд, зобов’язана виконати ордер і заарештувати Путіна, якщо він з’явиться на її території.

“У нас немає такої проблеми”, ‒ заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Офіційні особи президента Монголії, офісу прем'єр-міністра та міністерства закордонних справ не відповіли на прохання про коментарі.

“Немає ризику арешту Путіна”, ‒ сказав Сергій Марков, близький до Кремля політичний консультант. Він додав, що перед будь-якими закордонними поїздками весь спектр переговорного формату узгоджується заздалегідь, і приймаюча країна дає 100% гарантії, що ні Путін, ні хтось із членів делегації не будуть затримані.

Путін має прибути до Монголії на святкування "спільної перемоги радянських та монгольських військових над японцями".