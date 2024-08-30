Сьогодні у Брюсселі розглядатимуть продовження навчань українських військових

Сьогодні, 30 серпня, у Брюсселі зберуться міністри оборони країн Європейського Союзу, які серед іншого, мають підбити підсумки діяльності місії з підготовки українських військових, яка закінчується в середині листопада. Мету, навчання 60 000 українців, досягнули.
Як пише RMF24, новою метою може бути навчання 100 000 війскових і продовження місії ще на два роки. таку пропозицію внесла Естонія.
Однак сьогодні рішення з цього приводу прийматися не будуть, оскільки це неформальна зустріч.
Зазначається, що також говоритимуть сьогодні і про навчання українських військових в самій Україні, що було б набагато дешевше і практичніше. Однак одностайності в цьому питанні немає: Угорщина, Німеччина та Австрія побоюються, що Росія сприйме це як провокацію. Також важко буде забезпечити безпеку інструкторів ЄС.
На зустрічі глава МЗС ЄС Жозеп Боррель звернеться до країн Євросоюзу з проханням продовжити підтримку України та прискорити поставку обіцяного обладнання. Йдеться про постачання боєприпасів, засобів протиповітряної оборони, бойової авіації та далекобійної зброї .
Іншими темами зустрічі міністрів оборони ЄС стануть прогрес у військовій підтримці України та обороноздатність ЄС.
Напередодні за підсумками зустрічі глав МЗС, на якій був присутній і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, Жозеп Боррель заявив, що багато керівників МЗС держав-членів ЄС підтримали операцію України в Курській області РФ.
- Після початку повномасштабної війни українські військові проходять тренування за кордоном. Однак цього року французький президент виступив із ініціативою повернути навчання з закордонними інструкторами на територію України.
- Навесні Франція заявила, що може надіслати в Україну військових інструкторів ‒ попри занепокоєння деяких союзників і критику з боку Росії.
- Поки що українських військових у Польщі готують інструктори із 24 країн в рамках навчальної місії Європейського Союзу. Також українських війських вчать у Великобританії, Данії та інших країнах.
- Навесні стало відомо, що США наразі не планують повертати своїх військових інструкторів до України.