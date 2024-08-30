Сьогодні у Брюсселі розглядатимуть продовження навчань українських військових

Місію навчань можуть продовжити ще на два роки, і підготувати ще 100 000 українських військових.

Сьогодні, 30 серпня, у Брюсселі зберуться міністри оборони країн Європейського Союзу, які серед іншого, мають підбити підсумки діяльності місії з підготовки українських військових, яка закінчується в середині листопада. Мету, навчання 60 000 українців, досягнули.

Як пише RMF24, новою метою може бути навчання 100 000 війскових і продовження місії ще на два роки. таку пропозицію внесла Естонія.

Однак сьогодні рішення з цього приводу прийматися не будуть, оскільки це неформальна зустріч.

Зазначається, що також говоритимуть сьогодні і про навчання українських військових в самій Україні, що було б набагато дешевше і практичніше. Однак одностайності в цьому питанні немає: Угорщина, Німеччина та Австрія побоюються, що Росія сприйме це як провокацію. Також важко буде забезпечити безпеку інструкторів ЄС.

На зустрічі глава МЗС ЄС Жозеп Боррель звернеться до країн Євросоюзу з проханням продовжити підтримку України та прискорити поставку обіцяного обладнання. Йдеться про постачання боєприпасів, засобів протиповітряної оборони, бойової авіації та далекобійної зброї .

Іншими темами зустрічі міністрів оборони ЄС стануть прогрес у військовій підтримці України та обороноздатність ЄС.

Напередодні за підсумками зустрічі глав МЗС, на якій був присутній і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, Жозеп Боррель заявив, що багато керівників МЗС держав-членів ЄС підтримали операцію України в Курській області РФ.