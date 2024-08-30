“Укренерго” запровадило аварійні відключення світла у Києві та 11 областях
“Укренерго” запровадило аварійні відключення світла у Києві та 11 областях
Померла військова й активістка Наталя Кузнєцова
Померла військова й активістка Наталя Кузнєцова
Навіщо приїздив Нарендра Моді
Навіщо приїздив Нарендра Моді
У Києві затримали ворожих коригувальників. Вони також готували підпали електропідстанцій і військових авто
У Києві затримали ворожих коригувальників. Вони також готували підпали електропідстанцій і військових авто
Іловайськ. Десять років
Іловайськ. Десять років
Практичні наслідки операції в Курській області
Практичні наслідки операції в Курській області
Ексміністр Володимир Омелян отримав поранення
Ексміністр Володимир Омелян отримав поранення
WSJ: в Україні розбився один винищувач F-16 (доповнено)
WSJ: в Україні розбився один винищувач F-16 (доповнено)
Ігор Ліскі: “Не може маленька, несправедлива держава без довіри до влади перемогти велику, брутальну, несправедливу державу ”
Ігор Ліскі: “Не може маленька, несправедлива держава без довіри до влади перемогти велику, брутальну, несправедливу державу ”
ГоловнаПолітика

Сьогодні у Брюсселі розглядатимуть продовження навчань українських військових

Місію навчань можуть продовжити ще на два роки, і підготувати ще 100 000 українських військових.

Сьогодні у Брюсселі розглядатимуть продовження навчань українських військових
Навчання українських військових у Великій Британії, фото ілюстративне
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Сьогодні, 30 серпня, у Брюсселі зберуться міністри оборони країн Європейського Союзу, які серед іншого, мають підбити підсумки діяльності місії з підготовки українських військових, яка закінчується в середині листопада. Мету, навчання 60 000 українців, досягнули. 

Як пише RMF24, новою метою може бути навчання 100 000 війскових і продовження місії ще на два роки. таку пропозицію внесла Естонія. 

Однак сьогодні рішення з цього приводу прийматися не будуть, оскільки це неформальна зустріч. 

Зазначається, що також говоритимуть сьогодні і про навчання українських військових в самій Україні, що було б набагато дешевше і практичніше. Однак одностайності в цьому питанні немає: Угорщина, Німеччина та Австрія побоюються, що Росія сприйме це як провокацію. Також важко буде забезпечити безпеку інструкторів ЄС.

На зустрічі глава МЗС ЄС Жозеп Боррель звернеться до країн Євросоюзу з проханням продовжити підтримку України та прискорити поставку обіцяного обладнання. Йдеться про постачання боєприпасів, засобів протиповітряної оборони, бойової авіації та далекобійної зброї .

Іншими темами зустрічі міністрів оборони ЄС стануть прогрес у військовій підтримці України та обороноздатність ЄС. 

Напередодні за підсумками зустрічі глав МЗС, на якій був присутній і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, Жозеп Боррель заявив, що багато керівників МЗС держав-членів ЄС підтримали операцію України в Курській області РФ.

  • Після початку повномасштабної війни українські військові проходять тренування за кордоном. Однак цього року французький президент виступив із ініціативою повернути навчання з закордонними інструкторами на територію України.
  • Навесні Франція заявила, що може надіслати в Україну військових інструкторів ‒ попри занепокоєння деяких союзників і критику з боку Росії. 
  • Поки що українських військових у Польщі готують інструктори із 24 країн в рамках навчальної місії Європейського Союзу. Також українських війських вчать у Великобританії, Данії та інших країнах.  
  • Навесні стало відомо, що США наразі не планують повертати своїх військових інструкторів до України.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies