Українських військових у Польщі навчають інструктори із 24 країн

У Польщі в рамках навчальної місії Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні проходять навчання війсковослужбовців ЗСУ. Всього у місії беруть участь інструктори із 24 країн.
Про це повідомляє Генштаб Польщі.
"У рамках навчальної Місії Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні проводяться навчання українських військових. Навчальна діяльність на території Республіки Польща координується багатонаціональним загальновійськовим командуванням підготовки", – йдеться уповідомленні.
У місії Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні беруть участь 24 європейські країни, які запропонували своїм інструкторам взяти участь у навчальних модулях.
- У лютому цього року у Брюсселі міністри оборони країн НАТО прийняли рішення про створення у польському Бидгощі тренувального центру, в якому тренуватимуться та підвищуватимуть кваліфікацію українські військові. Центр дозволить залучати військовослужбовців з країн Альянсу для обміну досвідом з уроків, які українські захисники винесли в ході російської війни.
- Завданнями центру будуть спільний аналіз та узагальнення досвіду в сфері оборони та безпеки, удосконалення системи підготовки та військової освіти, сприяння підвищенню взаємосумісності, розвиток спроможностей Сил оборони України.
- Робота Центру спрямована на досягнення повної взаємосумісності Збройних Сил України та сил країн НАТО.
- Вперше представники Сил оборони України та НАТО зустрілися у березні у Польщі.
- Серед короткострокових планів роботи JATEC розглядається створення спільних з НАТО дорожніх карт до Вашингтонського саміту (липень 2024 року) та організація заходів для запуску практичної діяльності Центру.