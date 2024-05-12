Українських військових у Польщі навчають інструктори із 24 країн

Військовослужбовці ЗСУ навчаються у рамках місії Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні.

Українські військові під час навчань у Польщі

У Польщі в рамках навчальної місії Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні проходять навчання війсковослужбовців ЗСУ. Всього у місії беруть участь інструктори із 24 країн.

Про це повідомляє Генштаб Польщі.

"У рамках навчальної Місії Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні проводяться навчання українських військових. Навчальна діяльність на території Республіки Польща координується багатонаціональним загальновійськовим командуванням підготовки", – йдеться уповідомленні.

У місії Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні беруть участь 24 європейські країни, які запропонували своїм інструкторам взяти участь у навчальних модулях.