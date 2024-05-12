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Українських військових у Польщі навчають інструктори із 24 країн

Військовослужбовці ЗСУ навчаються у рамках місії Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні.

Українських військових у Польщі навчають інструктори із 24 країн
Українські військові під час навчань у Польщі
Фото: Генштаб Польщі

У Польщі в рамках навчальної місії Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні проходять навчання війсковослужбовців ЗСУ. Всього у місії беруть участь інструктори із 24 країн. 

Про це повідомляє Генштаб Польщі.

"У рамках навчальної Місії Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні проводяться навчання українських військових. Навчальна діяльність на території Республіки Польща координується багатонаціональним загальновійськовим командуванням підготовки", – йдеться уповідомленні.

У місії Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні беруть участь 24 європейські країни, які запропонували своїм інструкторам взяти участь у навчальних модулях. 

  • У лютому цього року у Брюсселі міністри оборони країн НАТО прийняли рішення про створення у польському Бидгощі тренувального центру, в якому тренуватимуться та підвищуватимуть кваліфікацію українські військові. Центр дозволить залучати військовослужбовців з країн Альянсу для обміну досвідом з уроків, які українські захисники винесли в ході російської війни. 
  • Завданнями центру будуть спільний аналіз та узагальнення досвіду в сфері оборони та безпеки,  удосконалення системи підготовки та військової освіти, сприяння підвищенню взаємосумісності, розвиток спроможностей Сил оборони України.
  • Робота Центру спрямована на досягнення повної взаємосумісності Збройних Сил України та сил країн НАТО. 
  • Вперше представники Сил оборони України та НАТО зустрілися у березні у Польщі.
  • Серед короткострокових планів роботи JATEC розглядається створення спільних з НАТО дорожніх карт до Вашингтонського саміту (липень 2024 року) та організація заходів для запуску практичної діяльності Центру.   
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