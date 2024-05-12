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ЗСУ ведуть оборонні операції у семи прикордонних селах із РФ на Харківщині, — ОСУВ "Хортиця"

Ворог намагається розширити фронт у напрямку Липців та Вовчанська.

ЗСУ ведуть оборонні операції у семи прикордонних селах із РФ на Харківщині, — ОСУВ "Хортиця"
війна з Росією
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України ведуть контрударні дії в районах прикордонних сіл Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук'янці, Гатище і Плетенівка Харківської області.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" Назар Волошин, пише Інтерфакс-Україна.

"Тривають оборонні операції в районах села Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук'янці, Гатище та Плетенівка. Це прикордонні села. Наші війська вже другу добу там ведуть контрударні дії, захищаючи нашу українську територію", — зазначив речник. 

На Харківському напрямку армія РФ перекидає резерви та застосовує значні сили піхоти та бронетехніки, а також дрони різного типу. У напрямку Липців та Вовчанська ворог розвиває наступальні дії і намагається розширити фронт.

За словами Волошина, там, де ворогу вдалося просунутися, Сили оборони розгортають резервні підрозділи ЗСУ.

"Зараз російська армія проводить наступальні операції штурмовими невеликими групами на північний захід від Липців і також намагається просуватися в районах, які відокремлені від районів на північ від Липців, де в них є мета досягти певних успіхів", — додав Волошин.

Наразі українські військові діють на підготовлених оборонних рубежах і здійснюють вогневе ураження із завданням повністю зірвати ворожий наступ і знищити ворога, який намагається прорвати оборону.

  • Олександр Сирський наголосив, що ситуація на Харківському напрямку суттєво загострилась. Наразі там тривають бої у прикордонних районах вздовж державного кордону з РФ. 
  • Наразі триває евакуація населення з територій Харківської області, де ворог активізував бойові дії. За понад дві доби вдалося евакуювати понад 4000 тисяч жителів.
  • За добу ворог скинув на Вовчанськ Харківської області 22 КАБи, є загиблі та поранені.
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