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Російські окупанти за тиждень втратили 8030 військових і 1314 одиниць озброєння та техніки

Сили оборони також знищили ворожий літак, 47 ракет та 274 безпілотників.

Російські окупанти за тиждень втратили 8030 військових і 1314 одиниць озброєння та техніки
Знищення окупантів
Фото: Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку

Упродовж тижня, з 5 по 12 травня, російська армія втратила близько 8030 військових, а також 1314 одиниць озброєння та військової техніки.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк.

Знищена ворожа техніка та озброєння:

  • 79 танків
  • 196 бойових броньованих машин
  • 260 артилерійських систем
  • 9 РСЗВ
  • 7 установок ППО
  • 401 одиниця автотехніки
  • 40 одиниць спецтехніки.

Окрім цього, нашими захисниками знищено ворожий літак, 47 ракет та 274 безпілотників ворога.

Як повідомлялося, за минулу добу Сили оборони знищили 1260 росіян. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 482 290 військових.

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