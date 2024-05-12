Російські окупанти за тиждень втратили 8030 військових і 1314 одиниць озброєння та техніки

Упродовж тижня, з 5 по 12 травня, російська армія втратила близько 8030 військових, а також 1314 одиниць озброєння та військової техніки.
Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк.
Знищена ворожа техніка та озброєння:
- 79 танків
- 196 бойових броньованих машин
- 260 артилерійських систем
- 9 РСЗВ
- 7 установок ППО
- 401 одиниця автотехніки
- 40 одиниць спецтехніки.
Окрім цього, нашими захисниками знищено ворожий літак, 47 ракет та 274 безпілотників ворога.
Як повідомлялося, за минулу добу Сили оборони знищили 1260 росіян. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 482 290 військових.