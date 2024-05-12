60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
​Зачепитися за лівий берег. Як ГУР, ССО і ТрО створили плацдарм у Кринках
​Зачепитися за лівий берег. Як ГУР, ССО і ТрО створили плацдарм у Кринках
Цькування у франківському ліцеї. Суд визнав директорку невинною. Що кажуть у поліції та що робитиме мама шестикласника
Цькування у франківському ліцеї. Суд визнав директорку невинною. Що кажуть у поліції та що робитиме мама шестикласника
Імпорт уже не допомагає: головне про ситуацію в енергосистемі України
Імпорт уже не допомагає: головне про ситуацію в енергосистемі України
Нідерландам загрожує дискваліфікація з Євробачення
Нідерландам загрожує дискваліфікація з Євробачення
Найменше прав в Україні — у військовослужбовців
Найменше прав в Україні — у військовослужбовців
Скарги працюють: після звернень до НСЗУ через вимагання в лікарнях пацієнтам повертають кошти
Скарги працюють: після звернень до НСЗУ через вимагання в лікарнях пацієнтам повертають кошти
Українці залишають Польщу: тимчасовий захист мають вже менше мільйона
Українці залишають Польщу: тимчасовий захист мають вже менше мільйона
ГоловнаСуспільствоВійна

Генштаб: Сили оборони за добу знищили ще понад 1200 окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 482 290 військових.

Генштаб: Сили оборони за добу знищили ще понад 1200 окупантів
Фото: скрин відео

За добу Сили оборони знищили 1260 росіян. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 482 290 військових.

Про це ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.05.24 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу ‒ близько 482290 (+1260) осіб,
  • танків ‒ 7454 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 14375 (+22) од,
  • артилерійських систем – 12472 (+30) од,
  • РСЗВ – 1066 (+2) од,засоби ППО ‒ 797 (+1) од,
  • літаків – 350 (+1) од,гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9910 (+42),
  • крилаті ракети ‒ 2194 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 16819 (+64) од,
  • спеціальна техніка  ‒ 2042 (+2)

Дані уточнюються.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies