Генштаб: Сили оборони за добу знищили ще понад 1200 окупантів

За добу Сили оборони знищили 1260 росіян. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 482 290 військових.
Про це ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 482290 (+1260) осіб,
- танків ‒ 7454 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 14375 (+22) од,
- артилерійських систем – 12472 (+30) од,
- РСЗВ – 1066 (+2) од,засоби ППО ‒ 797 (+1) од,
- літаків – 350 (+1) од,гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9910 (+42),
- крилаті ракети ‒ 2194 (+1),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 16819 (+64) од,
- спеціальна техніка ‒ 2042 (+2)
Дані уточнюються.