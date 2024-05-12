Генштаб: Сили оборони за добу знищили ще понад 1200 окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 482 290 військових.

За добу Сили оборони знищили 1260 росіян. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 482 290 військових.

Про це ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.05.24 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

особового складу ‒ близько 482290 (+1260) осіб,

‒ близько 482290 (+1260) осіб, танків ‒ 7454 (+5) од,

‒ 7454 (+5) од, бойових броньованих машин ‒ 14375 (+22) од,

‒ 14375 (+22) од, артилерійських систем – 12472 (+30) од,

– 12472 (+30) од, РСЗВ – 1066 (+2) од, засоби ППО ‒ 797 (+1) од,

– 1066 (+2) од, ‒ 797 (+1) од, літаків – 350 (+1) од, гелікоптерів – 325 (+0) од,

– 350 (+1) од, – 325 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9910 (+42),

– 9910 (+42), крилаті ракети ‒ 2194 (+1),

‒ 2194 (+1), кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

‒ 26 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од,

- 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 16819 (+64) од,

– 16819 (+64) од, спеціальна техніка ‒ 2042 (+2)

Дані уточнюються.