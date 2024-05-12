Імпорт уже не допомагає: головне про ситуацію в енергосистемі України
Імпорт уже не допомагає: головне про ситуацію в енергосистемі України
Скарги працюють: після звернень до НСЗУ через вимагання в лікарнях пацієнтам повертають кошти
Скарги працюють: після звернень до НСЗУ через вимагання в лікарнях пацієнтам повертають кошти
Українці залишають Польщу: тимчасовий захист мають вже менше мільйона
Українці залишають Польщу: тимчасовий захист мають вже менше мільйона
Найменше прав в Україні — у військовослужбовців
Найменше прав в Україні — у військовослужбовців
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
​Зачепитися за лівий берег. Як ГУР, ССО і ТрО створили плацдарм у Кринках
​Зачепитися за лівий берег. Як ГУР, ССО і ТрО створили плацдарм у Кринках
Цькування у франківському ліцеї. Суд визнав директорку невинною. Що кажуть у поліції та що робитиме мама шестикласника
Цькування у франківському ліцеї. Суд визнав директорку невинною. Що кажуть у поліції та що робитиме мама шестикласника
Нідерландам загрожує дискваліфікація з Євробачення
Нідерландам загрожує дискваліфікація з Євробачення
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
ГоловнаСуспільствоВійна

Протягом дня росіяни здійснили 21 обстріл прикордоння Сумщини, загинула жінка

Зафіксовано 93 вибухи.

Протягом дня росіяни здійснили 21 обстріл прикордоння Сумщини, загинула жінка
Фото: АрміяInform

Протягом минулого дня росіяни здійснили 21 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, повідомляє місцева ОВА. 

Зафіксовано 93 вибухи. Обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська громади.

Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (10 вибухів).

Білопільська громада: здійснено удар FPV дроном (1 вибух), обстріли з мінометів (3 вибухи), артилерії (10 вибухів).

Великописарівська громада: 6 мін скинули росіяни на територію громади. Також були артобстріли (19 вибухів).

Шалигинська громада: зафіксовано мінометні обстріли (8 вибухів).

Есманьська громада: ворог вдарив з мінометів (6 вибухів) та артилерії (14 вибухів).

Миропільська громада: здійснено мінометний обстріл (2 вибухи).

Середино-Будська громада: 2 міни скинули росіяни на територію громади.

Юнаківська громада: зафіксовано артобстріл (4 вибухи) та удар FPV дроном (1 вибух).

Сумська громада: ворог наніс ракетний удар по інфраструктурі передмістя обласного центру. Внаслідок ворожого ракетного удару загинула жінка 1987 року народження, отримавши множинні поранення, несумісні з життям.

Хотінська громада: здійснено обстріл з ЗСЗВ обстріл (4 вибухи).

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies