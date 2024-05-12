Протягом дня росіяни здійснили 21 обстріл прикордоння Сумщини, загинула жінка

LB.ua в Google News

Протягом минулого дня росіяни здійснили 21 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, повідомляє місцева ОВА.

Зафіксовано 93 вибухи. Обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська громади.

Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (10 вибухів).

Білопільська громада: здійснено удар FPV дроном (1 вибух), обстріли з мінометів (3 вибухи), артилерії (10 вибухів).

Великописарівська громада: 6 мін скинули росіяни на територію громади. Також були артобстріли (19 вибухів).

Шалигинська громада: зафіксовано мінометні обстріли (8 вибухів).

Есманьська громада: ворог вдарив з мінометів (6 вибухів) та артилерії (14 вибухів).

Миропільська громада: здійснено мінометний обстріл (2 вибухи).

Середино-Будська громада: 2 міни скинули росіяни на територію громади.

Юнаківська громада: зафіксовано артобстріл (4 вибухи) та удар FPV дроном (1 вибух).

Сумська громада: ворог наніс ракетний удар по інфраструктурі передмістя обласного центру. Внаслідок ворожого ракетного удару загинула жінка 1987 року народження, отримавши множинні поранення, несумісні з життям.

Хотінська громада: здійснено обстріл з ЗСЗВ обстріл (4 вибухи).