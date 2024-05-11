Макрон заявив, що ЄС найближчими тижнями посилить допомогу Україні і доставить більше техніки

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Європейський союз найближчими тижнями планує посилити допомогу України та доставити більше техніки, передає РБК-Україна з посиланням на Le Progres.

Відповідну заяву французький лідер зробив у своєму відео, де відповідав на запитання користувачів мережі.

У відповідь на питання про те, чи буде Франція воювати, Макрон заперечив таку можливість. Він пояснив свої заяви про можливе розміщення західних військ в Україні.

"Україна зазнала нападу з боку Росії, і в якийсь момент ми повинні бути в змозі відмовити Росію від подальшого просування. В Україні на карту поставлено суверенітет і територіальну цілісність цієї країни. Але верховенство права, наші спільні правила також поставлені на карту", - сказав Макрон.

Він також заявив, що Захід повинен більше допомагати Україні. За його словами, найближчими тижнями планується посилення допомоги.

"Ось чому ми маємо допомагати більше, що ми збираємося зробити найближчими тижнями, доставляючи більше обладнання українцям, але також сказати в певний момент, якщо росіяни зайдуть занадто далеко, всі ми, європейці, повинні бути готові діяти, щоб переконати їх", - додав президент Франції.

Нагадаємо, нещодавно Radio France Internationale повідомило, що Франція планує переробити прострочені далекобійні ракети Scalp у бойові і відправити Україні. Ці ракети мали утилізувати. Але тепер їх доставлять на французькі заводи, де за три місяці планують зробити придатними до застосування.