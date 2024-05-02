Макрон допустив введення військ в Україну у разі прориву фронту Росією

Для цього також буде потрібне відповідне звернення України, зауважив президент Франції.

Президент Франції Емманюель Макрон в інтерв’ю виданню The Economist від 2 травня цього року допустив введення військ в Україну у разі прориву фронту Росією.

“Якби росіяни прорвали лінію фронту, якби було українське прохання, – чого сьогодні немає, – ми мали б правомірно поставити собі це питання (про введення військ в Україну, – ред.)”, – сказав Макрон.

В інтерв’ю Макрон також зазначив, що його стратегічна мета: Росія не може перемогти в Україні.

“Якщо Росія переможе в Україні, то в Європі не буде безпеки. Хто може робити вигляд, що Росія на цьому зупиниться?” – ставить питання президент Франції.