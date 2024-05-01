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Зустріч голів парламентів України, Польщі та країн Балтії відбудеться у польському Білостоці

Чергова зустріч запланована на 10-11 червня.

Зустріч голів парламентів України, Польщі та країн Балтії відбудеться у польському Білостоці
Руслан Стефанчук і маршалок сейму Шимон Головня
Фото: Верховна Рада

Зустріч голів парламентів України, Польщі, Литви, Латвії та Естонії запланована на 10-11 червня у польському Білостоці.

Про це повідомляє Wnp.pl з посиланням на маршалка Сейму Польщі Шимона Головню.

Головня зазначив, що запросив до цього міста голів парламентів, щоб поговорити про спільну безпеку. Спікер Сейму уточнив, що всі прийняли запрошення відвідати Білосток. 

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“Щоб говорити саме тут, де так близько до кордону з Білоруссю і Литвою, де зустрічаються як можливості, так і загрози, а не постійно у Варшаві”, - наголосив Головня.

Він повідомив, що під час форуму буде прийнято спільну декларацію. В ній може йтись, зокрема, про спільний візит голів парламентів в Україну.

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