Зустріч голів парламентів України, Польщі та країн Балтії відбудеться у польському Білостоці

Зустріч голів парламентів України, Польщі, Литви, Латвії та Естонії запланована на 10-11 червня у польському Білостоці.

Про це повідомляє Wnp.pl з посиланням на маршалка Сейму Польщі Шимона Головню.

Головня зазначив, що запросив до цього міста голів парламентів, щоб поговорити про спільну безпеку. Спікер Сейму уточнив, що всі прийняли запрошення відвідати Білосток.

“Щоб говорити саме тут, де так близько до кордону з Білоруссю і Литвою, де зустрічаються як можливості, так і загрози, а не постійно у Варшаві”, - наголосив Головня.

Він повідомив, що під час форуму буде прийнято спільну декларацію. В ній може йтись, зокрема, про спільний візит голів парламентів в Україну.