Голови МЗС України та Монголії обговорили розвиток відносин

Міністри закордонних справ України та Монголії Дмитро Кулеба і Батцецег Батмунхіїн обговорили співпрацю і розвиток відносин.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
“Я мав розмову з монгольською колегою Батцецегою Батмункхіїн щодо розвитку наших двосторонніх відносин і співпраці в рамках міжнародних організацій”, - написав Кулеба.
Крім того, співрозмовники домовилися про проведення політичних консультацій між МЗС.
Також Дмитро Кулеба запросив монгольського колегу відвідати Україну.
I had a call with my Mongolian counterpart @BattsetsegBatm2 on the development of our bilateral relations and cooperation within international organizations. We agreed to hold political consultations between foreign ministries. I also invited Minister Batmunkh to visit Ukraine.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 1, 2024