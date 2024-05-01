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Голови МЗС України та Монголії обговорили розвиток відносин

Дмитро Кулеба запросив колегу до України.

Голови МЗС України та Монголії обговорили розвиток відносин
Дмитро Кулеба
Фото: Макс Требухов

Міністри закордонних справ України та Монголії Дмитро Кулеба і Батцецег Батмунхіїн обговорили співпрацю і розвиток відносин.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“Я мав розмову з монгольською колегою Батцецегою Батмункхіїн щодо розвитку наших двосторонніх відносин і співпраці в рамках міжнародних організацій”, - написав Кулеба.

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Крім того, співрозмовники домовилися про проведення політичних консультацій між МЗС. 

Також Дмитро Кулеба запросив монгольського колегу відвідати Україну.

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