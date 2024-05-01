Спікер ВРУ Руслан Стефанчук: доступ журналістів до парламенту буде поновлено

Водночас він зазначив, що необхідно забезпечити безпеку преси у будівлі Верховної Ради, яка є центром прийняття рішень.

Фото: Анна Стешенко керівник апарату ВРУ Вячеслав Штучний ( ліворуч) та спікер Руслан Стефанчук (другий ліворуч)

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що доступ журналістів до парламенту буде поновлено, повідомляє кореспондент LB.ua.

“З першого дня війни Верховна Рада прийняла рішення працювати саме в приміщенні, яке знаходиться на Грушевського. Ми постійно працюємо там і працюємо в режимі безперервного засідання… Це несе з собою цілу низку ризиків. І ці ризики нам постійно, практично кожного місяця підтверджуються відповідними службами, відповідними листами, що парламент є центром прийняття рішень. І тому є велика загроза та небезпека, що парламент може бути атакований з боку Російської Федерації, з боку агресора”, – заявив він.

Він зазначив, що саме з безпекових причин з початком повномасштабного вторгнення було ухвалено рішення щодо недопущення преси до будівлі парламенту.

“Але зараз прийшов час дуже важливих змін... Нам треба забезпечити дуже правильний, чесний, справедливий процес відкриття Верховної Ради для журналістів. І також забезпечити працівникам Апарату та журналістам, які будуть в цей час знаходитися у приміщенні Верховної Ради України, можливість захисту свого життя та здоров'я”, – підкреслив він.

Стефанчук повідомив, що вже є рішення про допуск журналістів до ВРУ.

“Це дасть можливість парламенту повернути те, що в нього завжди було, незважаючи на воєнний стан. Це відкритість”, – додав він.

Водночас Керівник Апарату Верховної Ради України Вячеслав Штучний анонсував найближчим часом підписання спікером відповідного розпорядження про допуск преси на третій поверх будівлі парламенту.

“Дійшли до консенсусу, що ми повертаємось до тієї практики, яка була під час ковіду. Коли на одному пленарному засіданні можуть перебувати 20-30 працівників ЗМІ”, – додав голова Апарату ВРУ.

Він зазначив, що попередньо ЗМІ будуть перевірені спеціальними службами. У подальшому буде проведена переакредитація парламентських журналістів.

“Щоб не було осіб, які причетні до тих чи інших організацій, пов'язаних з РФ”, – сказав Штучний.