Кличко відвіз бійцям 28 і 24 ОМБрта 5 штурмової бригади дрони та старлінки

Мер Києва Віталій Кличко привіз на Донбас дрони та старлінки для бійців на передовій. Також Кличко вручив нагороди захисникам. Про це він повідомиву Facebook.

«Повернувся з Донбасу, де відвідав наших захисників. У якості благодійної допомоги бійцям 28 окремої механізованої бригади передав 100 fpv-дронів та 2 Starlink. Військові 24 бригади отримали 50 fpv- дронів та 2 Starlink. Захисникам 5 окремої штурмової — в подарунок 2 Starlink», - повідомив Віталій Кличко.

Він також зазначив, що днями 5 бригада отримала 150 дронів Mavic різних типів, 300 fpv-дронів та системи Starlink, які були закуплені за кошти громади Києва.

Також Віталій Кличко вручив бійцям 24 бригади відзнаки від столиці — медалі «Честь. Слава. Держава».

«Складна ситуація на фронті. Але наші захисники тримаються, налаштовані рішуче і розраховують на нашу підтримку. Продовжуємо допомагати!» - наголосив Кличко.