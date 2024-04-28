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Patriot, NASAMS, IRIS-T потрібні зараз в Україні для захисту неба, — Зеленський

ППО потрібна у Харкові, Дніпрі, Одесі, Миколаєві, Херсоні, на Донбасі та інших містах, які піддаються російському терору.

Patriot, NASAMS, IRIS-T потрібні зараз в Україні для захисту неба, — Зеленський
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Володимир Зеленський у своєму відеозверненні заявив, що російський терор можливий лише тому, що зброї та рішень для захисту життя в нас поки що менше, ніж у росії здатності руйнувати.

"Усі знають, якими ефективними є "петріоти", "айріси", "насамси", "гоуки" та інші сучасні системи захисту неба. Вони потрібні зараз тут, в Україні: у Харкові, Дніпрі, Одесі, Миколаєві, Херсоні, на Донбасі та інших наших містах, які зазнають російських ударів. Кожен лідер, кожна держава, кожен посол, які допомагають нам із ППО зараз, є не лише рятівниками життя, а й тими, хто зменшує російську спокусу воювати", ідеться у зверненні президента України.

За словами президента, що "менше Кремль досягатиме терором, то більше вони будуть зацікавлені в пошуку миру. Ми маємо примусити Росію до цього всі разом".

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