Це перший двосторонній візит Байди Браже за кордон.

Міністри закордонних справ України та Латвії Дмитро Кулеба та Байба Браже. Київ, 26 квітня 2024 року

Київ з візитом відвідує міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже.

Про це повідомили у міністерстві закордонних справ Латвії.

Це перший двосторонній візит Браже за кордон.

“Це свідчить про те, що підтримка України є пріоритетом у зовнішній політиці Латвії”, ‒ йдеться на сторінці латвійського МЗС у соцмережі Facebook.

Міністерка зустрілася з очільником МЗС України Дмитром Кулебою, вони разом вшанували пам’ять полеглих українських військових.

Фото: facebook.com/arlietuministrija Міністри закордонних справ України та Латвії Дмитро Кулеба та Байба Браже

Фото: facebook.com/arlietuministrija/ Міністри закордонних справ України та Латвії Дмитро Кулеба та Байба Браже