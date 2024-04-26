Київ з візитом відвідує міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже.
Про це повідомили у міністерстві закордонних справ Латвії.
Це перший двосторонній візит Браже за кордон.
“Це свідчить про те, що підтримка України є пріоритетом у зовнішній політиці Латвії”, ‒ йдеться на сторінці латвійського МЗС у соцмережі Facebook.
Міністерка зустрілася з очільником МЗС України Дмитром Кулебою, вони разом вшанували пам’ять полеглих українських військових.
- Сейм Латвії схвалив кандидатуру Браже на посаду міністра закордонних справ минулого тижня. До призначення дипломатка була послом з особливих доручень у Міністерстві закордонних справ. Вона працювала помічником генерального секретаря НАТО з громадської дипломатії та була послом Латвії у Великій Британії, Індонезії та Нідерландах.
- Кілька днів тому міністр оборони Латвії Андріс Спрудс повідомив, що Рига готова передати Україні систему протиповітряної оборони малої дальності.
- Перед цим Латвія уклала безпекову угоду з Україною, зобов'язавшись щороку надаватиме військову підтримку на рівні 0,25% ВВП.