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Київ з візитом відвідує нова міністерка закордонних справ Латвії

Це перший двосторонній візит Байди Браже за кордон.

Київ з візитом відвідує нова міністерка закордонних справ Латвії
Міністри закордонних справ України та Латвії Дмитро Кулеба та Байба Браже. Київ, 26 квітня 2024 року
Фото: facebook.com/arlietuministrija

Київ з візитом відвідує міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже. 

Про це повідомили у міністерстві закордонних справ Латвії.

Це перший двосторонній візит Браже за кордон.

“Це свідчить про те, що підтримка України є пріоритетом у зовнішній політиці Латвії”, ‒ йдеться на сторінці латвійського МЗС у соцмережі Facebook.

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Міністерка зустрілася з очільником МЗС України Дмитром Кулебою, вони разом вшанували пам’ять полеглих українських військових.

Міністри закордонних справ України та Латвії Дмитро Кулеба та Байба Браже
Фото: facebook.com/arlietuministrija
Міністри закордонних справ України та Латвії Дмитро Кулеба та Байба Браже

Міністри закордонних справ України та Латвії Дмитро Кулеба та Байба Браже
Фото: facebook.com/arlietuministrija/
Міністри закордонних справ України та Латвії Дмитро Кулеба та Байба Браже

  • Сейм Латвії схвалив кандидатуру Браже на посаду міністра закордонних справ минулого тижня. До призначення дипломатка була послом з особливих доручень у Міністерстві закордонних справ. Вона працювала помічником генерального секретаря НАТО з громадської дипломатії та була послом Латвії у Великій Британії, Індонезії та Нідерландах.
  • Кілька днів тому міністр оборони Латвії Андріс Спрудс повідомив, що Рига готова передати Україні систему протиповітряної оборони малої дальності.
  • Перед цим Латвія уклала безпекову угоду з Україною, зобов'язавшись щороку надаватиме військову підтримку на рівні 0,25% ВВП.
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